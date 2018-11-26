Формула-1 продовжила угоду з Pirelli на постачання шин до 2023 року



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Pirelli продовжить бути єдиним постачальником шин для Формули-1

Pirelli постачає шини до Ф1 із 2011 року, але у боротьбі за угоду після 2019 року компанії довелося конкурувати з Hankook, що є постачальником DTM та Європейської Ф3.

Новий договір ускладнений через зміну правил у Формулі-1 у 2021 році, коли серія перейде на використання 18-дюймових коліс, а грілки для шин будуть заборонені.

Це означає, що перший сезон нової чотирирічної угоди вимагатиме від постачальника виробництва наявних шин протягом одного сезону, після чого відбудеться перехід до нових шин.

«Pirelli є важливим та цінним партнером Формули-1 починаючи із 2011 року, вони є лідерами в області сучасних інновацій.

Вони є брендом преміум-класу, справжнім глобальним лідером в автоспорті, і продовження нашого партнерства з ними є ще одним доказом нашого бажання вивести Ф1 на найвищі позиції в автоспорті та за його межами.

Ми задоволені підписанням цієї угоди, що гарантує довготривале стабільне майбутнє для такого важливого компонента Формули-1», - сказав голова та генеральний директор Ф1 Чейз Кері.

Джерело: ua.Motorsport.com