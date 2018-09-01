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    Формула-1: Райкконен виграв кваліфікацію Гран-прі Італії

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    Фото надане ресурсрм ua-football.com - Формула-1: Райкконен виграв кваліфікацію Гран-прі Італії
    Фото надане ресурсрм ua-football.com

    Дубль «Феррарі»: другий час у Феттеля.

    У Монці триває 14-й етап чемпіонату світу з автоперегонів у класі Формула-1 – Гран-прі Італії. Переможцем кваліфікації став пілот команди «Феррарі» фін Кімі Райкконен. Про це повідомляє Укрінформ.

    Кімі Райкконен став найшвидшим пілотом під час кваліфікації Гран-прі Італії. Фінський гонщик переміг з рекордом траси в Монці. Це 18-й поул Райкконена в кар’єрі та перший з Гран-прі Монако-2017. Також це 219-й поул в історії «Феррарі».

    Слідом за Райкконеном завтра стартуватиме інший пілот «Феррарі» Себастьян Феттель. Третій час показав Льюїс Гемілтон з «Мерседеса». У першій п’ятірці завершили кваліфікацію Валттері Боттас («Мерседес») і Макс Ферстаппен («Ред Булл»).

    Головна гонка Гран-прі Італії відбудеться 2 вересня в Монці. Початок о 16:00. 

    Гран-прі
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