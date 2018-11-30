Формула-1. Стролл став напарником Переса у Racing Point у новому сезоні



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Ленс Стролл Фото: Sutton Images

Про це нарешті було оголошено офіційно

Racing Point Force India нарешті підтвердила очікуваний прихід до команди Ленса Стролла, який стане напарником Серхіо Переса у сезоні Формули-1 2019 року.

Стролл прийшов до Ф1 у Williams у 2017 році як чинний чемпіон Європейської Формули 3, і залишився у команді на сезон-2018.

Його батько Лоренс керував консорціумом, який купив активи Force India після того, як команда перейшла під зовнішню адміністрацію, що призвело до реінкарнації команди, яка подала заявку вже як Racing Point.

Перехід Стролла з Williams після цього став формальністю, але Force India хотіла зачекати, поки не буде підтверджено майбутнє Естебана Окона, якого мав замінити Стролл.

Про роль Окона як резервного пілота Mercedes було оголошена напередодні Гран Прі Абу-Дабі минулого вікенду, але Force India вирішила поки не повідомляти про Стролла.

20-річний пілот від’їздив за команду перший день дводенних шинних тестів шин після гонки на Яс-Марині, а його «довгострокову угоду» як бойового пілота було підтверджено у другій половині дня в п'ятницю.

Найкращим результатом Стролла у Ф1 є третя позиція в Азербайджані 2017 року за кермом Williams.

Джерело: ua.Motorsport.com