Формула-1. Toro Rosso назвала, хто буде другим гонщиком команди у сезоні-2019



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Александр Албон Фото: LAT Images

Ним стане другий пілот із Таїланду в історії Формули-1

Колишній гонщик програми Red Bull Junior замінить у Toro Rosso Брендона Гартлі та стане другим пілотом із Таїланду в історії Формули-1.

Команда Toro Rosso офіційно оголосила про те, що у 2019 році за неї буде виступати Александр Албон, який дебютує у Формулі-1.

Він стане напарником Данила Квята, про контракт з яким було оголошено раніше. Угоду із Гартлі продовжено не буде.

Албон у 2012 році вже входив у програму підтримки молодих пілотів Red Bull, але, як і Гартлі, був із неї виключений. Тим не менш, це не завадить йому дебютувати в Ф1 у команді концерну.

Ще у серпні 22-річний гонщик говорив про те, що може поборотися за місце у Toro Rosso, але для цього йому потрібно переконати радника Red Bull Гельмута Марко, який відповідає за підбір пілотів в обох командах концерну.

У нинішньому сезоні Албон виступав у Формулі-2, де, зрештою, посів третє загальне місце. Це був його другий рік у цій серії, до цього він став віце-чемпіоном GP3.

На 2019 рік Албон вже підписав контракт із Nissan e.dams у Формулі Е, проте тепер команді доведеться шукати йому заміну, і швидше за все, нею став Олівер Роуланд.

Александр Албон народився у Лондоні. Його батько – підданий Великої Британії, а мати – уродженка Таїланду. Незважаючи на те, що живе Албон у Мілтон-Кінсі, він виступає під тайським прапором.

Єдиним гонщиком із Таїланду до нього був Бірабонгзе Банудей Банубанд – принц Сіаму, якого у спортивних колах знали під ім'ям Принц Біра. У чемпіонаті світу Ф1 він виступав із 1950 по 1954 роки.

Джерело: ua.Motorsport.com