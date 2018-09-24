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    Формула-1. В Toro Rosso відклали оновлення боліда до Гран Прі США

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    Формула-1. В Toro Rosso відклали оновлення боліда до Гран Прі США

    В STR підготують нові переднє антикрило і днище не раніше Гран Прі США, який відбудеться у другій половині жовтня

    Toro Rosso втратила швидкість у порівнянні з конкурентами, оскільки не отримує оновлень з Гран Прі Австрії, тобто вже три місяці.

    При цьому нове переднє антикрило функціонує не так, як очікували інженери.

    В результаті в команді відмовилися від нового антикрила, а STR обігнали в Кубку конструкторів більш успішні конкуренти.

    У Сінгапурі гонщикам колективу не вдалося заробити очок, хоча на тому етапі, як здавалося до початку вікенду, були всі шанси зробити це.

    За інформацією Motorsport.com, Toro Rosso готує нові днище і переднє антикрило, які розроблені з урахуванням даних, отриманих під час випробувань невдалої попередньої версії.

    Новинки з'являться на Гран Прі США.

    Це означає, що команда має проїхати ще два етапи без оновлень: Гран Прі Росії і Гран Прі Японії.

    Автоспорт Формула-1
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