Формула-1. В Toro Rosso відклали оновлення боліда до Гран Прі США
-
Розсилка
В STR підготують нові переднє антикрило і днище не раніше Гран Прі США, який відбудеться у другій половині жовтня
Toro Rosso втратила швидкість у порівнянні з конкурентами, оскільки не отримує оновлень з Гран Прі Австрії, тобто вже три місяці.
При цьому нове переднє антикрило функціонує не так, як очікували інженери.
В результаті в команді відмовилися від нового антикрила, а STR обігнали в Кубку конструкторів більш успішні конкуренти.
У Сінгапурі гонщикам колективу не вдалося заробити очок, хоча на тому етапі, як здавалося до початку вікенду, були всі шанси зробити це.
За інформацією Motorsport.com, Toro Rosso готує нові днище і переднє антикрило, які розроблені з урахуванням даних, отриманих під час випробувань невдалої попередньої версії.
Новинки з'являться на Гран Прі США.
Це означає, що команда має проїхати ще два етапи без оновлень: Гран Прі Росії і Гран Прі Японії.