Формула-1. В Toro Rosso відклали оновлення боліда до Гран Прі США



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В STR підготують нові переднє антикрило і днище не раніше Гран Прі США, який відбудеться у другій половині жовтня

Toro Rosso втратила швидкість у порівнянні з конкурентами, оскільки не отримує оновлень з Гран Прі Австрії, тобто вже три місяці.

При цьому нове переднє антикрило функціонує не так, як очікували інженери.

В результаті в команді відмовилися від нового антикрила, а STR обігнали в Кубку конструкторів більш успішні конкуренти.

У Сінгапурі гонщикам колективу не вдалося заробити очок, хоча на тому етапі, як здавалося до початку вікенду, були всі шанси зробити це.

Брендон Хартлі визнав, що під час вікенду в Сінгапурі «ми жадали о новлення», хоча а ні він, а ні його напарник П'єр Гаслі не знають напевно, як вони позначаться на швидкості машини.

За інформацією Motorsport.com, Toro Rosso готує нові днище і переднє антикрило, які розроблені з урахуванням даних, отриманих під час випробувань невдалої попередньої версії.

Новинки з'являться на Гран Прі США.

Це означає, що команда має проїхати ще два етапи без оновлень: Гран Прі Росії і Гран Прі Японії.