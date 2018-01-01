Формула-1 відмовилася від грід-гьорлз

Комерційний бос Формули-1 Шон Братчес дав зрозуміти, що використання грід-гьорлз не відповідає новому іміджу бренду

Боси Формули-1 оголосили, що із сезону-2018 у чемпіонаті більше не буде дівчат, які тримають таблички з номерами пілотів на стартовій решітці. У Liberty Media підтвердили, що грід-гьорлз зникнуть не лише з Формули-1, а й із Формули-2 і GP3, серій підтримки. Комерційний бос Формули-1 Шон Братчес дав зрозуміти, що використання грід-гьорлз не



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Lat Images

Комерційний бос Формули-1 Шон Братчес дав зрозуміти, що використання грід-гьорлз не відповідає новому іміджу бренду

Боси Формули-1 оголосили, що із сезону-2018 у чемпіонаті більше не буде дівчат, які тримають таблички з номерами пілотів на стартовій решітці.

У Liberty Media підтвердили, що грід-гьорлз зникнуть не лише з Формули-1, а й із Формули-2 і GP3, серій підтримки.

Комерційний бос Формули-1 Шон Братчес дав зрозуміти, що використання грід-гьорлз не відповідає новому іміджу бренду.

Грід-гьорлз регулярно використовувалися в Формулі-1 протягом десятиліть.

«Однак, як нам здається, ця практика не відповідає цінностям нашого бренду і суперечить сучасним суспільним нормам. Ми не вважаємо, що ця практика доречна щодо Формули-1 і її вболівальників, як старих, так і нових», - сказав Шон Братчес.





Джерело: ua.motorsport.com