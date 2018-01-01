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    Формула-1 відмовилася від грід-гьорлз

    Комерційний бос Формули-1 Шон Братчес дав зрозуміти, що використання грід-гьорлз не відповідає новому іміджу бренду
    Боси Формули-1 оголосили, що із сезону-2018 у чемпіонаті більше не буде дівчат, які тримають таблички з номерами пілотів на стартовій решітці. У Liberty Media підтвердили, що грід-гьорлз зникнуть не лише з Формули-1, а й із Формули-2 і GP3, серій підтримки. Комерційний бос Формули-1 Шон Братчес дав зрозуміти, що використання грід-гьорлз не
    • Вчора, 22:31
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    Фото: Lat Images
    Фото: Lat Images

    Комерційний бос Формули-1 Шон Братчес дав зрозуміти, що використання грід-гьорлз не відповідає новому іміджу бренду

    Боси Формули-1 оголосили, що із сезону-2018 у чемпіонаті більше не буде дівчат, які тримають таблички з номерами пілотів на стартовій решітці.

    У Liberty Media підтвердили, що грід-гьорлз зникнуть не лише з Формули-1, а й із Формули-2 і GP3, серій підтримки.

    Комерційний бос Формули-1 Шон Братчес дав зрозуміти, що використання грід-гьорлз не відповідає новому іміджу бренду.

    Грід-гьорлз регулярно використовувалися в Формулі-1 протягом десятиліть.

    «Однак, як нам здається, ця практика не відповідає цінностям нашого бренду і суперечить сучасним суспільним нормам. Ми не вважаємо, що ця практика доречна щодо Формули-1 і її вболівальників, як старих, так і нових», - сказав Шон Братчес.


    Джерело: ua.motorsport.com

    Автоспорт Формула-1
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