Формула-1 з часом може стати електричною



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Цього не виключає директор даних автоперегонів

Спортивний директор Формули-1 Росс Браун вважає, що найпопулярніша гоночна серія одного дня може перейти на електричні двигуни.

В інтерв’ю F1 Fan Voice Росс Браун не виключив можливості переходу Формули-1 на електричні силові агрегати, але навів за приклад перегони Формули Е, які свідчать – наразі електрична енергія не забезпечує такого видовища, якого вболівальники очікують від «Королеви автоспорту».

«Ми маємо поважати те, що робить Формула Е, чого вона досягла, - сказав Браун. - Але якщо ви поглянете на популярність двох чемпіонатів – їх не можна порівняти за кількістю вболівальників. Формула Е у цьому плані набагато поступається Формулі-1».

«Формула-1 буде розвиватися у напрямку, який забезпечить правильний баланс між спортом, актуальними технологіями і взаємодією з фанатами. Якщо за п’ять років чи за 10 виникне потреба в іншому типі силових агрегатів, ми це зробимо», - додав він.

Втім, Браун не виключив, що в майбутньому Ф1 перейде на електричні рейки.

«Не бачу жодної причини, щоб Формула-1 назавжди залишалася з двигунами внутрішнього згоряння. Хтозна, де ми опинимося через 10 років. Навряд чи 10 років тому хтось міг передбачити, де наразі опиниться світ, тому не знаю, що трапиться в майбутньому. Але Ф1 рухатиметься у правильному напрямку», - додав Росс.

Джерело: ua.motorsport.com