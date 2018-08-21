Француз Гаслі буде напарником Ферстаппена у Red Bull Racing у новому році



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Команда оголосила свій склад на 2019 рік

Команда Red Bull офіційно повідомила, що П'єр Гаслі стане напарником Макса Ферстаппена у сезоні Ф1 2019 року.

П'єр Гаслі отримав підвищення до старшої команди Red Bull всього через один рік після свого дебюту у Формулі-1.

Після новини про перехід Карлоса Сайнса до McLaren у наступному сезоні, мало хто сумнівався, що місце Даніеля Ріккардо у 2019 році займе П’єр Гаслі.

У понеділок, 20 серпня, Red Bull нарешті офіційно повідомила, що француз приєднається до Макса Ферстаппена наступного року.

Гаслі став членом юніорської програми Red Bull з того часу, як виборов титул у Формулі Renault 2.0 у 2013 році, а наступного року став другим після Карлоса Сайнса у Формулі Renault 3.5.

У 2015 році він перейшов до GP2, і виграв цей чемпіонат із другої спроби. У Red Bull вирішили, що Гаслі краще провести ще один рік поза Ф1 і відправили його до японської Супер Формули, але посеред минулого року покликали у Toro Rosso на заміну Даніїлу Квяту.

22-річний гонщик справив хороше враження тим, що досягає максимального можливого результату попри несприятливі обставини, - цього року він фінішував четвертим у Бахрейні, здобувши найкращий фініш для двигунів Honda за останні 10 років, а також посів сьоме місце у Монако та шосте в Угорщині.

Джерело: ua.motorsport.com