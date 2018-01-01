Футболіст збірної Росії відсвяткував своє 30-річчя у компанії напівоголених танцівниць (фото)
- Сьогодні, 07:58
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Роман Нойштедтер знатно погуляв у Туреччині
Папараці зняли гравця збірної Росії Романа Нойштедтера у компанії напівоголених жінок.
Із нинішнього сезону уродженець Дніпропетровська, який в Україні фактично не жив, а потім прийняв російське громадянство, регулярно виходить на поле у складі «Фенербахче».
У черговому матчі з «Аланьяспором» команда зі Стамбулу перемогла з рахунком 3:0, зробивши таким чином подарунок Роману на 30-річчя.
Відзначити круглу дату футболіст збірної Росії вирішив у мальовничому районі Арнавуткей, в одному з ресторанів.
На святі були присутні близько 20 осіб, серед яких, правда, не знайшлося місця одноклубникам Нойштедтера, стверджує «Советский спорт».
Зате папараці помітили привабливих напіводягнених дівчат, які виконували танець живота, а також гравця «Бешикташу» Джермейна Ленса, який кілька років тому грав за київське «Динамо».
Зауважимо, що у найближчі вихідні іменинник і його нідерландський друг зустрінуться на полі стадіону у важливому матчі чемпіонату.