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    Футболіст збірної Росії відсвяткував своє 30-річчя у компанії напівоголених танцівниць (фото)

    Роман Нойштедтер знатно погуляв у Туреччині
    Папараці зняли гравця збірної Росії Романа Нойштедтера у компанії напівоголених жінок. Із нинішнього сезону уродженець Дніпропетровська, який в Україні фактично не жив, а потім прийняв російське громадянство, регулярно виходить на поле у складі «Фенербахче». У черговому матчі з «Аланьяспором» команда зі Стамбулу перемогла
    • Сьогодні, 07:58
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    Роман Нойштедтер. Фото ТАСС
    Роман Нойштедтер. Фото ТАСС

    Роман Нойштедтер знатно погуляв у Туреччині

    Папараці зняли гравця збірної Росії Романа Нойштедтера у компанії напівоголених жінок.

    Із нинішнього сезону уродженець Дніпропетровська, який в Україні фактично не жив, а потім прийняв російське громадянство, регулярно виходить на поле у складі «Фенербахче».

    У черговому матчі з «Аланьяспором» команда зі Стамбулу перемогла з рахунком 3:0, зробивши таким чином подарунок Роману на 30-річчя.

    Відзначити круглу дату футболіст збірної Росії вирішив у мальовничому районі Арнавуткей, в одному з ресторанів.

    На святі були присутні близько 20 осіб, серед яких, правда, не знайшлося місця одноклубникам Нойштедтера, стверджує «Советский спорт».

    Зате папараці помітили привабливих напіводягнених дівчат, які виконували танець живота, а також гравця «Бешикташу» Джермейна Ленса, який кілька років тому грав за київське «Динамо».

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    Футболіст збірної Росії відсвяткував своє 30-річчя у компанії напівоголених танцівниць (фото)
    Футболіст збірної Росії відсвяткував своє 30-річчя у компанії напівоголених танцівниць (фото)
    Футболіст збірної Росії відсвяткував своє 30-річчя у компанії напівоголених танцівниць (фото)

    Зауважимо, що у найближчі вихідні іменинник і його нідерландський друг зустрінуться на полі стадіону у важливому матчі чемпіонату.

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