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    Футбольний клуб «Шахтар» «переїхав» із Донецька до Маріуполя

    Юридична адреса донецького футбольного клубу відтепер у Маріуполі
    ПрАТ «Футбольний клуб» «Шахтар» Донецьк» тепер офіційно представляє Маріуполь. Попереднє місце реєстрації футбольного клубу – Донецьк, вул. Артема 86А. Зараз, згідно з єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців і громадських формувань, юридична адреса футбольного клубу –
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    Стадіон у Маріуполі
    Стадіон у Маріуполі

    Юридична адреса донецького футбольного клубу відтепер у Маріуполі

    ПрАТ «Футбольний клуб» «Шахтар» Донецьк» тепер офіційно представляє Маріуполь.

    Попереднє місце реєстрації футбольного клубу – Донецьк, вул. Артема 86А.

    Зараз, згідно з єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців і громадських формувань, юридична адреса футбольного клубу – Маріуполь, вул. Сеченова 71А.

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    Мер Маріуполя Вадим Бойченко розповів, що футбольний клуб «Шахтар» планує зареєструватися у Маріуполі як платник податків.

    «Ми із «Шахтарем» працювали довго, щоб він перереєструвався у Маріуполі. Зараз є домовленість і дохід, який отримає місто, буде спрямований на розвиток дитячо-юнацького спорту», - сказав він.

    Раніше НК «Верес» змінив місце реєстрації з Рівного на Львів, а саме «Товариство з обмеженою відповідальністю «Футбольний клуб «Верес-Рівне» тепер зареєстровано за адресою м. Львів, вулиця Антоновича 115, офіс 3.

    Інформацію про це підтвердив і офіційний сайт клубу, ухиляючись від вказівки нового місця реєстрації.

    «Верес» має намір повернутися у Рівне як тільки завершиться реконструкція місцевого стадіону «Авангард», яка триває вже три роки.

    Джерело: ua-football.com

    Маріуполь НОВИНИ ФУТБОЛУ мер «Шахтар» Донецьк
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