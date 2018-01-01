Футбольний клуб «Шахтар» «переїхав» із Донецька до Маріуполя

Юридична адреса донецького футбольного клубу відтепер у Маріуполі

ПрАТ «Футбольний клуб» «Шахтар» Донецьк» тепер офіційно представляє Маріуполь. Попереднє місце реєстрації футбольного клубу – Донецьк, вул. Артема 86А. Зараз, згідно з єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців і громадських формувань, юридична адреса футбольного клубу –



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Стадіон у Маріуполі

Юридична адреса донецького футбольного клубу відтепер у Маріуполі

ПрАТ «Футбольний клуб» «Шахтар» Донецьк» тепер офіційно представляє Маріуполь.

Попереднє місце реєстрації футбольного клубу – Донецьк, вул. Артема 86А.

Зараз, згідно з єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців і громадських формувань, юридична адреса футбольного клубу – Маріуполь, вул. Сеченова 71А.

Мер Маріуполя Вадим Бойченко розповів, що футбольний клуб «Шахтар» планує зареєструватися у Маріуполі як платник податків.

«Ми із «Шахтарем» працювали довго, щоб він перереєструвався у Маріуполі. Зараз є домовленість і дохід, який отримає місто, буде спрямований на розвиток дитячо-юнацького спорту», - сказав він.

Раніше НК «Верес» змінив місце реєстрації з Рівного на Львів, а саме «Товариство з обмеженою відповідальністю «Футбольний клуб «Верес-Рівне» тепер зареєстровано за адресою м. Львів, вулиця Антоновича 115, офіс 3.

Інформацію про це підтвердив і офіційний сайт клубу, ухиляючись від вказівки нового місця реєстрації.

«Верес» має намір повернутися у Рівне як тільки завершиться реконструкція місцевого стадіону «Авангард», яка триває вже три роки.

Джерело: ua-football.com