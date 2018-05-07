Гелетій та Вернигор виграли чемпіонат України з півмарафону
- Сьогодні, 09:35
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Чемпіонат світу з півмарафону проводиться раз на два роки
6 травня на Волині в рамках традиційного Ковельського міжнародного пробігу відбувся чемпіонат України з півмарафону.
Про це повідомляє прес-служба Федерації легкої атлетики України.
У чоловіків перемогу з гарним результатом здобув досвідчений Ігор Гелетій з Івано-Франківської області – 1:06.52. Для порівняння – цей час швидший, ніж показав два тижні тому на Київському півмарафоні найкращий з українців Роман Романенко.
Далі на п’єдесталі розташувалися два атлети основного складу збірної – волинянин Юрій Русюк (1:07.03) та Ігор Русс з Київщини (1:09.03).
У жінок найкращою стала одна з найкращих атлеток країни з бігу на довгі дистанції харків’янка Тетяна Вернигор – 1:18.10.
Другою та третьою стали, відповідно Віта Потерюк з Рівненської області (1:18.40) та Наталія Батрак з Харківщини (1:18.53).
Чемпіонат світу з півмарафону проводиться раз на два роки, отож у 2019-у його не буде. Тим не менш відбір на цій національній першості ми проводили.
Найкращі його учасники у вересні в Сараєво (Боснія і Герцеговина) візьмуть участь в чемпіонаті Асоціації балканських легкоатлетичних федерацій з півмарафону.