Гелетій та Вернигор виграли чемпіонат України з півмарафону

Чемпіонат світу з півмарафону проводиться раз на два роки

6 травня на Волині в рамках традиційного Ковельського міжнародного пробігу відбувся чемпіонат України з півмарафону. Про це повідомляє прес-служба Федерації легкої атлетики України. У чоловіків перемогу з гарним результатом здобув досвідчений Ігор Гелетій з Івано-Франківської області – 1:06.52. Для порівняння – цей час швидший, ніж



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Фото: прес-служба ФЛАУ

Чемпіонат світу з півмарафону проводиться раз на два роки

6 травня на Волині в рамках традиційного Ковельського міжнародного пробігу відбувся чемпіонат України з півмарафону.

Про це повідомляє прес-служба Федерації легкої атлетики України.

У чоловіків перемогу з гарним результатом здобув досвідчений Ігор Гелетій з Івано-Франківської області – 1:06.52. Для порівняння – цей час швидший, ніж показав два тижні тому на Київському півмарафоні найкращий з українців Роман Романенко.

Далі на п’єдесталі розташувалися два атлети основного складу збірної – волинянин Юрій Русюк (1:07.03) та Ігор Русс з Київщини (1:09.03).

У жінок найкращою стала одна з найкращих атлеток країни з бігу на довгі дистанції харків’янка Тетяна Вернигор – 1:18.10.

Другою та третьою стали, відповідно Віта Потерюк з Рівненської області (1:18.40) та Наталія Батрак з Харківщини (1:18.53).

Чемпіонат світу з півмарафону проводиться раз на два роки, отож у 2019-у його не буде. Тим не менш відбір на цій національній першості ми проводили.

Найкращі його учасники у вересні в Сараєво (Боснія і Герцеговина) візьмуть участь в чемпіонаті Асоціації балканських легкоатлетичних федерацій з півмарафону.