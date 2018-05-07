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    Гелетій та Вернигор виграли чемпіонат України з півмарафону

    Чемпіонат світу з півмарафону проводиться раз на два роки
    6 травня на Волині в рамках традиційного Ковельського міжнародного пробігу відбувся чемпіонат України з півмарафону. Про це повідомляє прес-служба Федерації легкої атлетики України. У чоловіків перемогу з гарним результатом здобув досвідчений Ігор Гелетій з Івано-Франківської області – 1:06.52. Для порівняння – цей час швидший, ніж
    • Сьогодні, 09:35
    • Розсилка
    Фото: прес-служба ФЛАУ
    Фото: прес-служба ФЛАУ

    Чемпіонат світу з півмарафону проводиться раз на два роки

    6 травня на Волині в рамках традиційного Ковельського міжнародного пробігу відбувся чемпіонат України з півмарафону.

    Про це повідомляє прес-служба Федерації легкої атлетики України.

    У чоловіків перемогу з гарним результатом здобув досвідчений Ігор Гелетій з Івано-Франківської області – 1:06.52. Для порівняння – цей час швидший, ніж показав два тижні тому на Київському півмарафоні найкращий з українців Роман Романенко.

    Далі на п’єдесталі розташувалися два атлети основного складу збірної – волинянин Юрій Русюк (1:07.03) та Ігор Русс з Київщини (1:09.03).

    У жінок найкращою стала одна з найкращих атлеток країни з бігу на довгі дистанції харків’янка Тетяна Вернигор – 1:18.10.

    Другою та третьою стали, відповідно Віта Потерюк з Рівненської області (1:18.40) та Наталія Батрак з Харківщини (1:18.53).

    Чемпіонат світу з півмарафону проводиться раз на два роки, отож у 2019-у його не буде. Тим не менш відбір на цій національній першості ми проводили.

    Найкращі його учасники у вересні в Сараєво (Боснія і Герцеговина) візьмуть участь в чемпіонаті Асоціації балканських легкоатлетичних федерацій з півмарафону.

    чемпіонат України напівмарафон легка атлетика
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