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    «Гент» і Яремчук знову залишилися без перемоги

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    Фото kaagent.be - «Гент» і Яремчук знову залишилися без перемоги
    Фото kaagent.be

    У другому турі команда українця зіграла внічию

    «Гент» нападника збірної України Романа Яремчука ледь не поступився й у 2-му турі чемпіонату Бельгії-2018/19.

    Про це повідомляє офіційний сайт Федерації футболу України.

    Цього разу кривдником команди українця міг стати «Зюльте-Варегем».

    До останніх секунд матчу гості вели у рахунку – 1:0, поки господарів не врятував Джонатан Давід.

    Роман Яремчук вийшов у стартовому складі своєї команди та був замінений на 77-й хвилині.

    Маючи один пункт після двох турів, «Гент» посідає 12-ту сходинку у турнірній таблиці чемпіонату Бельгії.

    Водночас, український атакувальний півзахисник команди Андрій Ярмоленко не зіграв у контрольному матчі проти французького «Анжеру».

    Причина – незначне ушкодження, яке не дозволило футболісту взяти участь у попередній контрольній зустрічі «молотобійців» із німецьким «Майнцем».

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Бельгія Андрій Ярмоленко
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