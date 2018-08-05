«Гент» і Яремчук знову залишилися без перемоги



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Фото kaagent.be

У другому турі команда українця зіграла внічию

«Гент» нападника збірної України Романа Яремчука ледь не поступився й у 2-му турі чемпіонату Бельгії-2018/19.

Про це повідомляє офіційний сайт Федерації футболу України.

Цього разу кривдником команди українця міг стати «Зюльте-Варегем».

До останніх секунд матчу гості вели у рахунку – 1:0, поки господарів не врятував Джонатан Давід.

Роман Яремчук вийшов у стартовому складі своєї команди та був замінений на 77-й хвилині.

Маючи один пункт після двох турів, «Гент» посідає 12-ту сходинку у турнірній таблиці чемпіонату Бельгії.

Водночас, український атакувальний півзахисник команди Андрій Ярмоленко не зіграв у контрольному матчі проти французького «Анжеру».

Причина – незначне ушкодження, яке не дозволило футболісту взяти участь у попередній контрольній зустрічі «молотобійців» із німецьким «Майнцем».