Герцогиня Кембриджська Кетрін відвідала Вімблдон
Вімблдон стартував вчора, 1 липня, і завершиться 14 липня
Кетрін, дружина герцога Кембріджського Вільяма, стала гостею Вімблдону. Представниця королівської сім'ї відвідала Корт № 14, на якому в ці хвилини грають свій матч першого кола британка Геррієт Дарт і американка Крістіна Макхейл.
Супутницями Кетрін стали колишня тенісистка Енн Кеотавонг і ще одна британська тенісистка Кеті Бултер.
Нагадаємо, Вімблдон стартував вчора, 1 липня, і завершиться 14 липня. Чинною чемпіонкою змагань у жіночому одиночному розряді є німкеня Анжеліка Кербер. Переможцем чоловічого турніру в минулому році став серб Новак Джокович.