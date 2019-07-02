  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Герцогиня Кембриджська Кетрін відвідала Вімблдон

    • Розсилка
    Герцогиня Кембриджська Кетрін відвідала Вімблдон

    Вімблдон стартував вчора, 1 липня, і завершиться 14 липня

    Кетрін, дружина герцога Кембріджського Вільяма, стала гостею Вімблдону. Представниця королівської сім'ї відвідала Корт № 14, на якому в ці хвилини грають свій матч першого кола британка Геррієт Дарт і американка Крістіна Макхейл.

    Супутницями Кетрін стали колишня тенісистка Енн Кеотавонг і ще одна британська тенісистка Кеті Бултер.

    Нагадаємо, Вімблдон стартував вчора, 1 липня, і завершиться 14 липня. Чинною чемпіонкою змагань у жіночому одиночному розряді є німкеня Анжеліка Кербер. Переможцем чоловічого турніру в минулому році став серб Новак Джокович.

    Читайте також
    Вімблдон
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ