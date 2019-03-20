Глава Європейського генного архіву закликав клонувати Мессі, щоб успадкувати його талант



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Ліонель Мессі

За свою кар'єру Мессі п'ять разів вигравав «Золотий м'яч». Він є рекордсменом «Барселони» і збірної Аргентини за кількістю забитих м'ячів

Глава Європейського генного архіву Аркаді Наварро заявив про готовність клонувати форварда «Барселони» Ліонеля Мессі. Генетик пояснив, що за допомогою клонування світ зможе успадкувати талант футболіста.

«Медицина в нинішньому стані дозволяє клонувати Мессі. Клон Ліонеля зміг би успадкувати його талант. Ми можемо отримати справжнього брата-близнюка Мессі», - наводить cлова Наварро El Mundo Deportivo.

За свою кар'єру Мессі п'ять разів вигравав «Золотий м'яч» - приз найкращому гравцеві Європи. Він є рекордсменом «Барселони» і збірної Аргентини за кількістю забитих м'ячів. У нинішньому сезоні Мессі забив 29 м'ячів в 26 матчах іспанської Прімери.

«Барселона» набрала 66 очок і продовжує очолювати турнірну таблицю Прімери. «Атлетіко», який знаходиться на другому місці, відстає від каталонців на 10 очок.

Джерело: Чемпионат.com