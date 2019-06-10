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    Голкіпер «Атлетіко» хоче покинути клуб заради «Манчестер Юнайтед»

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    Ян Облак - Голкіпер «Атлетіко» хоче покинути клуб заради «Манчестер Юнайтед»
    Ян Облак

    Бажання залишити «Атлетіко» у голкіпера з'явилася після того, як клуб покинули ряд ключових виконавців

    Словенський воротар «Атлетіко» Мадрид Ян Облак висловив бажання покинути іспанський клуб заради переходу в «Манчестер Юнайтед». Про це повідомляє ESPN.

    Крім манчестерського гранда в послугах Облака зацікавлений «Парі Сен-Жермен», проте сам футболіст хоче перейти в «МЮ».

    Бажання залишити «Атлетіко» у голкіпера з'явилася після того, як клуб покинули ряд ключових виконавців: Лукас Ернандес перебрався в «Баварію», а Дієго Годін, ймовірно, найближчим часом стане гравцем «Інтера».

    Також про те, що залишать клуб оголосили Антуан Грізманн, Хуанфран і Філіпе Луїс.

    Сам «Манчестер Юнайтед» буде розглядати кандидатуру 26-річного Облака лише в разі трансферу іспанського голкіпера Давида де Хеа.

    Джерело: Чемпионат.com

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