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    Головний тренер «Леганеса» поки не готовий ставити Луніна до основного складу

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    Фото взяте з ресурсу Football.ua - Головний тренер «Леганеса» поки не готовий ставити Луніна до основного складу
    Фото взяте з ресурсу Football.ua

    Наставник команди, за яку цього сезону гратиме українець, прийняв рішення відтермінувати дебют Андрія

    Головний тренер «Леганеса» Маурісіо Пеллегріно оголосив ім'я воротаря, який займе місце в стартовому складі на найближчий матч проти «Вільяреала». З перших хвилин на поле з'явиться не Андрій Лунін, а його колега - Іван Куельяер.

    На думку Пеллегріно, український голкіпер провів занадто мало часу з командою і йому необхідно більше часу на адаптпцію і знайомство з партнерами.

    «У найближчу неділю в основному складі гратиме Куельяер. Через перебування у збірній України, Лунін занадто пізно приєднався до команди»,-повідомів іспанський фахівець.

    Нагадаємо, Андрій Лунін долучився до новачка іспанської Примери на початку цього сезону на правах оренди з мадридського «Реалу».

    Джерело: telegraf.com.ua

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