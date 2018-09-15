Головний тренер «Леганеса» поки не готовий ставити Луніна до основного складу



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Фото взяте з ресурсу Football.ua

Наставник команди, за яку цього сезону гратиме українець, прийняв рішення відтермінувати дебют Андрія

Головний тренер «Леганеса» Маурісіо Пеллегріно оголосив ім'я воротаря, який займе місце в стартовому складі на найближчий матч проти «Вільяреала». З перших хвилин на поле з'явиться не Андрій Лунін, а його колега - Іван Куельяер.

На думку Пеллегріно, український голкіпер провів занадто мало часу з командою і йому необхідно більше часу на адаптпцію і знайомство з партнерами.

«У найближчу неділю в основному складі гратиме Куельяер. Через перебування у збірній України, Лунін занадто пізно приєднався до команди»,-повідомів іспанський фахівець.

Нагадаємо, Андрій Лунін долучився до новачка іспанської Примери на початку цього сезону на правах оренди з мадридського «Реалу».

Джерело: telegraf.com.ua