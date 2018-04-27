Головний тренер ПСЖ оголосив про відхід з клубу
- 27 Квiтня, 17:43
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Унаї Емері очолив ПСЖ влітку 2016 року
Головний тренер ПСЖ Унаї Емері оголосив про те, що покине свій пост після закінчення поточного сезону.
Про це іспанець розповів на прес-конференції напередодні недільного матчу Ліги 1 проти «Генгама».
«Я повідомив футболістам про свій відхід. Дякую президенту Нассеру Аль-Хелаїфі, спортивному директору Антеро Енріке, уболівальникам і всім гравцям за ці два сезони», - цитує Емері офіційний сайт ПСЖ.
Фаворитом на пост головного тренера французької команди, за інформацією ЗМІ, є Томас Тухель, який вже нібито визначився з бажаними новачками.
Унаї Емері очолив ПСЖ влітку 2016 року, але за два сезони так і не наблизився до вирішення завдання перемоги в Лізі чемпіонів, яким марить керівництво клубу.
Обидва рази парижани зупинялися на стадії 1/8 фіналу турніру - в минулому сезоні вилетіли від «Барселони» (4:0, 1:6), в нинішньому програли «Реалу» (1:3, 1:2).
Джерело: sportarena.com