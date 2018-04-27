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    Головний тренер ПСЖ оголосив про відхід з клубу

    Унаї Емері очолив ПСЖ влітку 2016 року
    Головний тренер ПСЖ Унаї Емері оголосив про те, що покине свій пост після закінчення поточного сезону. Про це іспанець розповів на прес-конференції напередодні недільного матчу Ліги 1 проти «Генгама». «Я повідомив футболістам про свій відхід. Дякую президенту Нассеру Аль-Хелаїфі, спортивному директору Антеро Енріке,
    • 27 Квiтня, 17:43
    • Розсилка
    Унаї Емері. Фото: Getty Images
    Унаї Емері. Фото: Getty Images

    Унаї Емері очолив ПСЖ влітку 2016 року

    Головний тренер ПСЖ Унаї Емері оголосив про те, що покине свій пост після закінчення поточного сезону.

    Про це іспанець розповів на прес-конференції напередодні недільного матчу Ліги 1 проти «Генгама».

    «Я повідомив футболістам про свій відхід. Дякую президенту Нассеру Аль-Хелаїфі, спортивному директору Антеро Енріке, уболівальникам і всім гравцям за ці два сезони», - цитує Емері офіційний сайт ПСЖ.

    Фаворитом на пост головного тренера французької команди, за інформацією ЗМІ, є Томас Тухель, який вже нібито визначився з бажаними новачками.

    Унаї Емері очолив ПСЖ влітку 2016 року, але за два сезони так і не наблизився до вирішення завдання перемоги в Лізі чемпіонів, яким марить керівництво клубу.

    Обидва рази парижани зупинялися на стадії 1/8 фіналу турніру - в минулому сезоні вилетіли від «Барселони» (4:0, 1:6), в нинішньому програли «Реалу» (1:3, 1:2).

    Джерело: sportarena.com

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