Головний тренер «Шахтаря» може очолити російський клуб

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Паулу Фонсека

Контракт Фонсеки з «Шахтарем» закінчується цього літа

Головний тренер «Шахтаря» Паулу Фонсека потрапив в список кандидатів на пост головного тренера санкт-петербурзького «Зеніту».

Про це з посиланням на власні джерела в клубі з берегів Неви в Twitter повідомив відомий російський коментатор Георгій Черданцев.

«100% інсайд з« Зеніту ». Номер три в списку можливих наступників Манчіні крім Семака і Сарри - Паулу Фонсека», - написав він.

Контракт Фонсеки з «Шахтарем» закінчується цього літа, а «Зеніт» вже домовився про розрив угоди з головним тренером Роберто Манчіні за обопільною згодою.

Раніше з'явилася інформація про інтерес до Фонсеки з боку лондонського «Вест Хема». Також на португальського фахівця претендує лісабонська «Бенфіка».