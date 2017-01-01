Головний тренер «Шахтаря» взимку може очолити «Евертон»

Англійський клуб вважає Фонсеку ідеальною заміною Ансворту

«Евертон» визначив головного тренера «Шахтаря» Паулу Фонсеку, як ідеальну заміну Девіду Ансворту, який очолює клуб після звільнення Рональда Кумана. Про це повідомляє італійський журналіст Джанлука Ді Марціо. «Шахтар» хоче зберегти тренера як мінімум до матчу з «Манчестер Сіті» в останньому турі