Головний тренер «Шахтаря» взимку може очолити «Евертон»
- Сьогодні, 16:39
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Паулу Фонсека
Англійський клуб вважає Фонсеку ідеальною заміною Ансворту
«Евертон» визначив головного тренера «Шахтаря» Паулу Фонсеку, як ідеальну заміну Девіду Ансворту, який очолює клуб після звільнення Рональда Кумана.
Про це повідомляє італійський журналіст Джанлука Ді Марціо.
«Шахтар» хоче зберегти тренера як мінімум до матчу з «Манчестер Сіті» в останньому турі Ліги чемпіонів, який пройде 6 грудня.
Якщо Фонсека очолить «Евертон», йому буде поставлено завдання поліпшити становище в турнірній таблиці АПЛ.
Зараз «Евертон» йде на 16 місці.
Раніше повідомлялося, що португалець потрапив також в шорт-лист «ПСЖ».
Джерело: ua.tribuna.com