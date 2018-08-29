Гран Прі Німеччини залишиться у календарі Формули-1 у 2019 році



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Окрім того, керівництво етапу та Ф1 можуть укласти нову угоду на кілька років

Гран Прі Німеччини має залишитись у календарі Формули-1 наступного сезону після того, як минулими вихідними була укладена нова угода між керівництвом Гоккенгаймрингу та Liberty Media.

Відповідно до інформації Motorsport.com, Liberty Media та керівництво автодрому домовилися про гонку у 2019 році.

Контракт ще не підписано, але тепер це є лише формальністю. Угода діятиме лише наступного сезону.

Очікується, що попередній календар Формули-1 2019 року буде опублікований протягом цього тижня у Монці, і раніше поява у ньому Гран Прі Німеччини оцінювалася як украй низька.

Однак цьогоріч відвідуваність німецької гонки була високою – у неділю на трибунах автодрому було близько 70 тисяч глядачів, і це підвищило привабливість Гран Прі Німеччини в очах Liberty Media.

Окрім того, власники чемпіонату погодилися піти на фінансові поступки – внесок за проведення Гран Прі (який за неофіційною інформацією становить 25 мільйонів євро) був знижений удвічі.

Наразі сторони ведуть переговори про укладення п'ятирічного контракту з 2020 року.