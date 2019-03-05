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    Гравцям збірної Марокко заборонять грубо грати проти Мессі

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    Ліонель Мессі - Гравцям збірної Марокко заборонять грубо грати проти Мессі
    Ліонель Мессі

    Також марокканцям не дозволять фотографуватися з Мессі після матчу

    Стали відомі деталі контракту товариського матчу між збірними Марокко і Аргентини, який відбудеться 26 березня. Про це повідомляє le360.ma.

    За даними джерела, марокканським футболістам буде заборонено грубо грати проти лідера аргентинської збірної Ліонеля Мессі. Також марокканцям не дозволять фотографуватися з Мессі після матчу. Заборона торкнеться як гравців, так і глядачів.

    Організатори матчу не будуть повідомляти широкому загалу назву готелю, де розміститься делегація збірної Аргентини. Натомість аргентинці зобов'язуються дати можливість Мессі провести на полі не менше 60 хвилин.

    Матч Марокко - Аргентина відбудеться 26 березня. Зустріч відбудеться в місті Рабат на стадіоні «Принц Мула Абдулла», що вміщає 60 тисяч глядачів.

    Джерело: Чемпионат.com

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