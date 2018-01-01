Хацкевич про матч з АЕКом: Завдання «Динамо» – пройти до наступного етапу

Наставник столичного клубу відповів на запитання журналістів під час регламентної прес-конференції напередодні матчу-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи

Головне завдання «Динамо» в 1/16 фіналу Ліги Європи - пройти до наступного етау. Про це заявив головний тренер київського «Динамо» Олександр Хацкевич, який відповів на запитання журналістів під час регламентної прес-конференції напередодні матчу-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи УЄФА «Динамо» - АЕК. «Про



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Олександр Хацкевич. Фото: ФК Динамо

Наставник столичного клубу відповів на запитання журналістів під час регламентної прес-конференції напередодні матчу-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи

Головне завдання «Динамо» в 1/16 фіналу Ліги Європи - пройти до наступного етау.

Про це заявив головний тренер київського «Динамо» Олександр Хацкевич, який відповів на запитання журналістів під час регламентної прес-конференції напередодні матчу-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи УЄФА «Динамо» - АЕК.

«Про яку розслабленість ви можете говорити? Ми про це взагалі не думаємо. Наше завдання – пройти до наступного етапу. Гравці, які не прилетіли, пропустять матч через перебір жовтих карток, але це питання тренера АЕКа. Гадаю, у складі грецького клубу є футболісти, які можуть їх гідно замінити», - прокоментував тренер відсутність деяких ключових гравців АЕКа в делегації, яка прибула на матч в Київ.

«Щодо Самбрано, як тільки він буде готовий, він з'явиться на футбольному полі. Зараз він активно тренується в дворазовому режимі. До завтрашньої гри він точно не готується», - запевнив Хацкевич у коментарі прес-службі «Динамо».

Наставник «Динамо» також розповів, чи вплинули шість днів, які пройшли після першого матчу (З «Олімпіком»), на рухову активність команди

«У грі з «Олімпіком» наші гравці сумарно пробігли 117 кілометрів. У минулому році аналогічний максимальний показник становив 112 кілометрів. Тобто рухова активність досить хороша. Технічна складова викликає побоювання, хоча з кожною грою ми повинні додавати у цьому компоненті», - зазначив він.

«Суперник діє в тому ж ключі – агресивно. Не думаю, що за той час, який минув з моменту першого матчу, щось кардинально змінилося у грі АЕКа», - підкреслив Хацкевич.

Нагадаємо, матч «Динамо» - АЕК відбудеться на НСК «Олімпійський» у четвер, 22 лютого. Початок – о 20:00.