Хацкевич: Скажу вам лише, що форма у «Челсі» синя



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Олександр Хацкевич не схильний до красномовства Football.ua

Перша реакція тренера «Динамо» на результати жеребкування

Головний тренер київського «Динамо» прокоментував підсумки жеребкування стадії 1/8 фіналу Ліги Європи відразу після її завершення.

- Олександре Миколайовичу, «Динамо» в 1/8 дістався один із головних фаворитів поточного розіграшу Ліги Європи. Як оціните жереб?

- Фаворити існують лише на папері, а у футбол грають живі люди. До початку гри шанси на успіх у суперників завжди 50 на 50.

- Зараз «Челсі» чергує успішні матчі з провальними, має проблеми в АПЛ, Мауріціо Саррі піддається критиці. Як оціните форму суперника?

- (посміхаючись) Зараз скажу вам лише, що форма у «Челсі» синя. До зустрічі з лондонцями ми проведемо ще два матчі чемпіонату УПЛ, так що поки говорити про це трохи зарано. Поки ми тільки знаємо суперника.

- З точки зору двохматчевої стратегії, матч-відповідь на власному полі буде для «Динамо» перевагою?

- Відповідь на це питання я зможу вам дати тільки після завершення першої гри.

Джерело: Офіційний сайт Динамо