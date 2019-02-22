  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Хацкевич: Скажу вам лише, що форма у «Челсі» синя

    • Розсилка
    Олександр Хацкевич не схильний до красномовства - Хацкевич: Скажу вам лише, що форма у «Челсі» синя
    Олександр Хацкевич не схильний до красномовства
    Football.ua

    Перша реакція тренера «Динамо» на результати жеребкування

    Головний тренер київського «Динамо» прокоментував підсумки жеребкування стадії 1/8 фіналу Ліги Європи відразу після її завершення.

    Читайте також

    - Олександре Миколайовичу, «Динамо» в 1/8 дістався один із головних фаворитів поточного розіграшу Ліги Європи. Як оціните жереб?

    - Фаворити існують лише на папері, а у футбол грають живі люди. До початку гри шанси на успіх у суперників завжди 50 на 50.

    - Зараз «Челсі» чергує успішні матчі з провальними, має проблеми в АПЛ, Мауріціо Саррі піддається критиці. Як оціните форму суперника?

    - (посміхаючись) Зараз скажу вам лише, що форма у «Челсі» синя. До зустрічі з лондонцями ми проведемо ще два матчі чемпіонату УПЛ, так що поки говорити про це трохи зарано. Поки ми тільки знаємо суперника.

    - З точки зору двохматчевої стратегії, матч-відповідь на власному полі буде для «Динамо» перевагою?

    - Відповідь на це питання я зможу вам дати тільки після завершення першої гри.

     Читайте також: «Динамо» vs кризовий «Челсі»: чи по зубах киянам англійський гранд?

    Джерело: Офіційний сайт Динамо

    Читайте також
    жеребкування ФК «Динамо» Ліга Європи ФК Челсі Олександр Хацкевич Мауріціо Саррі
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ