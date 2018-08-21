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    Харківський «Олімп» виграв Кубок України з регбі-7, який приймав Хмельницький (відео)

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    Фото ФРУ - Харківський «Олімп» виграв Кубок України з регбі-7, який приймав Хмельницький (відео)
    Фото ФРУ

    У фіналі харків'яни обіграли господарів змагань

    У неділю, 19 серпня, у Хмельницькому харків'яни спромоглися поповнити клубний доробок черговим трофеєм – національним кубком з регбі-7.

    У запеклому та дуже інтригуючому фіналі господарі поля із хмельницького клубу «Evolution Sevens» не змогли здолати опір харківського «Олімпа» - 7:12.

    І кубок України вкотре вирушив до Харкова, інформує офіційний сайт Федерації регбі України.

    Бронзові медалі в одеському дербі виборов «Лідерс», який обіграв «Політехнік».

    Президент Федерації регбі України та виконавчий директор ФРУ були присутні на фіналі Кубка України з регбі-7 і високо оцінили рівень проведення цього спортивного заходу, інфраструктуру стадіону.

    Усього за кубок змагалися сім чоловічих клубів.

    Зазначається, що у Хмельницькому 13 жовтня цього року планується проведення гри чемпіонату Європи між збірними України та Люксембургу.

    Кубок України Хмельницький регбі
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