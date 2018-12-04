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    Хемілтон отримав премію Autosport Awards в номінації «Гонщик року»

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    Льюїс Хемілтон - Хемілтон отримав премію Autosport Awards в номінації «Гонщик року»
    Льюїс Хемілтон

    Пілот Mercedes став найсильнішим у Формулі-1 в четвертий раз за п'ять останніх років

    Льюіс Хемілтон поповнив свою колекцію трофеїв - п'ятикратного чемпіона Формули-1 визнали найкращим гонщиком 2018 року, а також найкращим британським пілотом за підсумками сезону за версією Autosport.

    Пілот Mercedes став найсильнішим у Формулі-1 в четвертий раз за п'ять останніх років.

    У 2018 він знову взяв гору в непростий дуелі з Себастьяном Феттелем, хоча і поступався суперникові з Ferrari протягом чемпіонату.

    Льюіс здобув перемоги в 11 з 21 Гран Прі - і вже вшосте за кар'єру удостоївся премії «Гонщик року».

    Сам Хемілтон не зміг бути присутнім на урочистій церемонії в лондонському готелі Grosvenor House.

    Приз за Льюіса, а також нагороду в номінації «Кращий британський гонщик», забирав його молодший брат Ніколас Хемілтон.

    Суперниками нового чемпіона світу в суперечці за звання кращого були його колеги у пелотоні Себастьян Феттель, Макс Ферстаппен і Фернандо Алонсо, а також володарі титулів в IndyCar і Формулі Е - Скотт Діксон і Жан-Ерік Вернь.

    У національній номінації також були представлені Дженсон Баттон, Джордж Расселл, Гері Паффет, Пол ді Реста і Сем Бьорд.

    Переможці Autosport Awards 2018 у інших номінаціях:

    Ралійний гонщик року - Себастьєн Ожьє

    Мотогонщик року - Марк Маркес

    Гоночна машина року - Mercedes F1 W09

    Ралійна машина року - Ford Fiesta RS WRC від M-Sport

    Новачок року - Шарль Леклер

    Приз McLaren Autosport BRDC молодому британському гонщику року - Том Гембл

    Гонщик року в національних чемпіонатах* - Ден Тіктем

    Приз Autosport і Williams «Інженер майбутнього» - Оуен Хіні, Імперський коледж Лондона

    Приз Джона Болстера за історичні досягнення - Тото Вольфф

    Приз Грегора Гранта за історичні досягнення - Міка Хаккінен

    Приз Грегора Гранта за історичні досягнення - Жакі Ікс

    Приз Грегора Гранта за історичні досягнення - керівник перегонів GT Стефан Ратель

    Приз за передові та інноваційні рішення - Жан Тодт за впровадження Halo

    Джерело: ua.Motorsport.com

    Автоспорт Формула-1
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