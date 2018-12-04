Хемілтон отримав премію Autosport Awards в номінації «Гонщик року»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Льюїс Хемілтон

Пілот Mercedes став найсильнішим у Формулі-1 в четвертий раз за п'ять останніх років

Льюіс Хемілтон поповнив свою колекцію трофеїв - п'ятикратного чемпіона Формули-1 визнали найкращим гонщиком 2018 року, а також найкращим британським пілотом за підсумками сезону за версією Autosport.

Пілот Mercedes став найсильнішим у Формулі-1 в четвертий раз за п'ять останніх років.

У 2018 він знову взяв гору в непростий дуелі з Себастьяном Феттелем, хоча і поступався суперникові з Ferrari протягом чемпіонату.

Льюіс здобув перемоги в 11 з 21 Гран Прі - і вже вшосте за кар'єру удостоївся премії «Гонщик року».

Сам Хемілтон не зміг бути присутнім на урочистій церемонії в лондонському готелі Grosvenor House.

Приз за Льюіса, а також нагороду в номінації «Кращий британський гонщик», забирав його молодший брат Ніколас Хемілтон.

Суперниками нового чемпіона світу в суперечці за звання кращого були його колеги у пелотоні Себастьян Феттель, Макс Ферстаппен і Фернандо Алонсо, а також володарі титулів в IndyCar і Формулі Е - Скотт Діксон і Жан-Ерік Вернь.

У національній номінації також були представлені Дженсон Баттон, Джордж Расселл, Гері Паффет, Пол ді Реста і Сем Бьорд.

Переможці Autosport Awards 2018 у інших номінаціях:

Ралійний гонщик року - Себастьєн Ожьє

Мотогонщик року - Марк Маркес

Гоночна машина року - Mercedes F1 W09

Ралійна машина року - Ford Fiesta RS WRC від M-Sport

Новачок року - Шарль Леклер

Приз McLaren Autosport BRDC молодому британському гонщику року - Том Гембл

Гонщик року в національних чемпіонатах* - Ден Тіктем

Приз Autosport і Williams «Інженер майбутнього» - Оуен Хіні, Імперський коледж Лондона

Приз Джона Болстера за історичні досягнення - Тото Вольфф

Приз Грегора Гранта за історичні досягнення - Міка Хаккінен

Приз Грегора Гранта за історичні досягнення - Жакі Ікс

Приз Грегора Гранта за історичні досягнення - керівник перегонів GT Стефан Ратель

Приз за передові та інноваційні рішення - Жан Тодт за впровадження Halo

Джерело: ua.Motorsport.com