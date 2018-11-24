Хемілтон впевнено узяв поул в Абу-Дабі



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Британець не залишив суперникам шансів

Протягом практик Абу-Дабі було складно визначити явного фаворита, як і на старті кваліфікації.

Однак у другому сегменті останньої кваліфікації сезону рекорд траси видав Льюїс Хемілтон, який майже на 0,5 секунди випередив Макса Ферстаппена і на 0,7 - Себастьяна Феттеля.

У підсумку саме Хемілтон став переможцем кваліфікації.

Топ-10: Хемілтон, Боттас, Феттель, Райкконен, Ріккардо, Ферстаппен, Грожан, Леклер, Вікон, Хюлькенберг

Для британця це 11-й поул у нинішньому сезоні. Кваліфікаційний дубль доповнив Боттас, а Феррарі і Ред Булл зайняли 3-4 і 5-6 місця відповідно.

Гонка стартує в неділю о 15:00.

Джерело: Sport.ua