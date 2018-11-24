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    Хемілтон впевнено узяв поул в Абу-Дабі

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    Хемілтон впевнено узяв поул в Абу-Дабі

    Британець не залишив суперникам шансів

    Протягом практик Абу-Дабі було складно визначити явного фаворита, як і на старті кваліфікації.

    Однак у другому сегменті останньої кваліфікації сезону рекорд траси видав Льюїс Хемілтон, який майже на 0,5 секунди випередив Макса Ферстаппена і на 0,7 - Себастьяна Феттеля.

    У підсумку саме Хемілтон став переможцем кваліфікації.

    Топ-10: Хемілтон, Боттас, Феттель, Райкконен, Ріккардо, Ферстаппен, Грожан, Леклер, Вікон, Хюлькенберг

    Для британця це 11-й поул у нинішньому сезоні. Кваліфікаційний дубль доповнив Боттас, а Феррарі і Ред Булл зайняли 3-4 і 5-6 місця відповідно.

    Гонка стартує в неділю о 15:00.

    Джерело: Sport.ua

    Автоспорт Формула-1
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