Хемілтон зазнав аварії під час тестів мотоцикла Yamaha



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Чинний чемпіон Формули-1 Льюіс Хемілтон взяв участь у тестах мотоцикла світового Супербайку

Як повідомляє Gazzetta dello Sport, у суботу Хемілтон їздив на мотоциклі Yamaha YZF-R1, на якому цього року змагались гонщики офіційної Yamaha.

Під час тестів Хемілтон працював із двома офіційними пілотами команди Yamaha Міхаелем ван дер Марком і Алексом Лоусом, які цього року виграли на двох три гонки WSBK.

Льюіс їздив на цілком чорному мотоциклі, у чорному комбінезоні та шоломі, але зі своїм гоночним № 44.

Вдень британець зазнав невеликої аварії. Падіння, під час якого він не отримав травм, не зупинило його, бо трохи пізніше він повернувся на трасу, ще раз підтвердивши, що він не той, хто легко поступається.

Це був не перший досвід Хемілтона на гоночному мотоциклі: минулого року він був послом MV Agusta та навіть допоміг розробити обмежену серію мотоцикла під назвою F4 LH 44.

Джерело: ua.Motorsport.com