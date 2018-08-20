Інспекція УЄФА перевірятиме стадіон «Ворскли» наступні чотири дні



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Стадіон імені Бутовського. Фото: ФК Ворскла

Якщо інспекція визнає арену не готовою до зустрічей рівня єврокубків, то клуб буде проводити домашні матчі Ліги Європи у Львові

Інспекція УЄФА в найближчі чотири дні буде перевіряти готовність стадіону імені Бутовського в Полтаві до матчів Ліги Європи.

Про це повідомив ведучий телепрограми «Профутбол» Ігор Циганик

Якщо інспекція визнає арену не готовою до зустрічей рівня єврокубків, «Ворскла» буде проводити домашні матчі групового етапу Ліги Європи на «Арені Львів».

Як відомо, матч п'ятого туру Прем'єр-ліги України «Ворскла» проводила проти «Маріуполя» (2:1) з оновленим освітленням.

Зазначимо, що гол-шедевр у цьому матчі забив нападник полтавського клубу Владислав Кулач.