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    Новини

    Іспанський клуб вирішив відмовитися від послуг українського футболіста

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    василь Кравець дебютував у Прімері доволі успішно, однак потім здав позиції - Іспанський клуб вирішив відмовитися від послуг українського футболіста
    василь Кравець дебютував у Прімері доволі успішно, однак потім здав позиції
    AS

    Василь Кравець провів за «Леґанес» лише сім матчів

    Клуб іспанської Прімери «Леґанес» не задоволений українським оборонцем Василем Кравцем і планує віддати футболіста в оренду. Про це повідомляє AS.

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    Керівники клубу не в захваті від  22-річного футболіста і планують купити на його позицію Сауля Ґарсію з «Алавеса».

    Василь Кравець перейшов до «Леґанеса» взимку з «Луґо» і провів сім матчів. Трансферна вартість футболіста згідно transfermarkt складає 3 мільйони євро.

    Найліпший свій матч за «Леґанес» Кравець провів 5 березня проти «Леванте», за який отримав одну з найвищих оцінок серед усіх учасників.

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