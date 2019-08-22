Іспанський клуб вирішив відмовитися від послуг українського футболіста
василь Кравець дебютував у Прімері доволі успішно, однак потім здав позиції
AS
Василь Кравець провів за «Леґанес» лише сім матчів
Клуб іспанської Прімери «Леґанес» не задоволений українським оборонцем Василем Кравцем і планує віддати футболіста в оренду. Про це повідомляє AS.
Керівники клубу не в захваті від 22-річного футболіста і планують купити на його позицію Сауля Ґарсію з «Алавеса».
Василь Кравець перейшов до «Леґанеса» взимку з «Луґо» і провів сім матчів. Трансферна вартість футболіста згідно transfermarkt складає 3 мільйони євро.
Найліпший свій матч за «Леґанес» Кравець провів 5 березня проти «Леванте», за який отримав одну з найвищих оцінок серед усіх учасників.