Іванов здобув для України срібло на Кубку Азії з триатлону



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Іван Іванов (зліва)

Іван поступився лише Оскару Коггінсу, який представляє Гонконг

Учасник Олімпійських Ігор у Ріо-де-Жанейро Іван Іванов знову піднявся на подіум.

Цього разу український триатлет посів друге місце на етапі Кубка Азії на спринтерській дистанції в Алмати (Казахстан), інформує офіційний сайт Федерації триатлону України.

За даними офіційного реєстру ITU, востаннє вихованець полтавської школи триатлону здобував медаль на міжнародних змаганнях у далекому 2013 році.

Маючи третій стартовий номер, українець доволі впевнено виступив у першому виді програми та за підсумками плавання показав другий час.

Протримати хороший темп для штурму п’єдесталу пошани Іванові вдалося і за підсумками вело.

А вже у бігові наш співвітчизник зміг захистити свої позиції та фінішувати другим, з комфортним відривом у 10 секунд від найближчого переслідувача.

Перемога ж на спринтерському етапі Кубка Азії у Казахстані дісталася спортсменові з Гонконгу Оскару Коггінсу, який був на сім секунд швидшим за Іванова.

Єгор Мартиненко посів 12-те місце на цих змаганнях. А от серед жінок стартувала лише одна українка – вихованка донецької школи триатлону Маргарита Крилова була восьмою.