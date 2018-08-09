  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Іванов здобув для України срібло на Кубку Азії з триатлону

    • Розсилка
    Іван Іванов (зліва) - Іванов здобув для України срібло на Кубку Азії з триатлону
    Іван Іванов (зліва)

    Іван поступився лише Оскару Коггінсу, який представляє Гонконг

    Учасник Олімпійських Ігор у Ріо-де-Жанейро Іван Іванов знову піднявся на подіум.

    Цього разу український триатлет посів друге місце на етапі Кубка Азії на спринтерській дистанції в Алмати (Казахстан), інформує офіційний сайт Федерації триатлону України.

    За даними офіційного реєстру ITU, востаннє вихованець полтавської школи триатлону здобував медаль на міжнародних змаганнях у далекому 2013 році.

    Маючи третій стартовий номер, українець доволі впевнено виступив у першому виді програми та за підсумками плавання показав другий час.

    Протримати хороший темп для штурму п’єдесталу пошани Іванові вдалося і за підсумками вело.

    А вже у бігові наш співвітчизник зміг захистити свої позиції та фінішувати другим, з комфортним відривом у 10 секунд від найближчого переслідувача.

    Перемога ж на спринтерському етапі Кубка Азії у Казахстані дісталася спортсменові з Гонконгу Оскару Коггінсу, який був на сім секунд швидшим за Іванова.

    Єгор Мартиненко посів 12-те місце на цих змаганнях. А от серед жінок стартувала лише одна українка – вихованка донецької школи триатлону Маргарита Крилова була восьмою.

    триатлон Казахстан українці
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ