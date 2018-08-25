Євген Коноплянка не зіграє за «Шальке» у стартовому матчі бундесліги



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Getty Images. Евгений Коноплянка

Українець продовжує відновлюватись після пошкодження

Наставник «Шальке» Доменіко Тедеско зауважив, що півзахисник збірної України лише наступного тижня розпочне тренуватися у загальній групі разом із партнерами.

Отже, участь Коноплянки у сьогоднішньому першому матчі нового чемпіонату Німеччини проти «Вольфсбурга» неможлива.

Нагадаємо, що три тижні тому Євген травмувався під час тренування. Лікарі спочатку давали позитивний прогноз щодо терміну відновлення гравця.

Ще півтора тижні тому Коноплянка розпочав бігову роботу, проте пошкодження виявилося складніше ніж здавалося, Тепер нашому співвітчизнику доведеться знову виборювати собі місце у стартовому складі, адже остання трансферна компанія «Шальке» цього літа ще більше загострила конкуренцію у команді.

З «Гоффенгайма» прийшов Марк Ут - більш ніж серйозний опонент за місце в основі (14 голів за «селян» в Бундеслізі-2017/18). Як і раніше Коноплянці доведеться конкурувати з Брелем Емболо і Гвідо Бургшталлером. Крім того, підтягується до стартового складу Седрік Тойхерт.

Ще одним конкурентом українця може стати Адем Льяїч, яким нібито цікавляться гельзенкірхенці.

Джерело: isport.ua