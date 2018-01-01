ЄвроБаскет-2019. Жіноча збірна України поступилась Іспанії у відборі

У четвертому турі кваліфікації українська збірна також гратиме на домашньому майданчику

Жіноча збірна України з баскетболу зазнала поразки у домашній грі 3-го туру групової стадії відбіркового раунду на Євробаскет-2019 від Іспанії з рахунком 68:72. Про це повідомляє Федерація баскетболу України. Збірна України вдало розпочала матч, вигравши стартову десятихвилинку. Незважаючи на те що іспанки запропонували дуже щільний и подекуди



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Україна – Іспанія. Фото: ФБУ

У четвертому турі кваліфікації українська збірна також гратиме на домашньому майданчику

Жіноча збірна України з баскетболу зазнала поразки у домашній грі 3-го туру групової стадії відбіркового раунду на Євробаскет-2019 від Іспанії з рахунком 68:72.

Про це повідомляє Федерація баскетболу України.

Збірна України вдало розпочала матч, вигравши стартову десятихвилинку. Незважаючи на те що іспанки запропонували дуже щільний и подекуди занадто агресивний захист проти Ягупової, свій атакуючий вчасно потенціал продемонструвала Удоденко та вдалий відрізок у дебюті провела Радулович. На що Горану Бошковичу і Ко треба було звернути увагу, так це на легкі очки іспанок у фарбі, за рахунок яких гості жили майже усю першу чверть.

У другій чверті наші дівчата зробили неприпустиму кількість втрат - 17 за половину. Саме за рахунок помилок суперниць команда Іспанії зуміла скоротити відставання у кінці чверті і в підсумку виграти першу половину - 38:35.

Окремо треба відзначити три поспіль влучних дальніх від Ольховик, та триочковий Ягуопової, яка зуміла адаптуватися та додала у другій чверті. Додатковою головною болю для Горана Бошковича став фол-треба Радулович та 3 персональні фоли Ягуопової.

Три поспіль персональні фоли Білоцерківської та 4 командних менш ніж за 2 перші хвилини третьої чверті стали м'яко кажучи неприємним початком другої половини для нашої команди. Але наші дівчата зуміли повернутися до гри, коли зусередились на командному нападі.

Триочкові Удоденко та Ольховик не дозволили втекти іспанкам, а вдалий відрізок у захисті та дві результативні атаки допомогли українкам залишити лише 4 очки від переваги чемпіонок Європи перед вирішальною десятихвилинкою.

Першої суттєвої втрати Горан Бошкович зазнав за 8 хвилин до фінальної сирени, коли 5 фол отримала Ганна Ольховик - одна з кращих у нашій команді. Через декілька хвилин остаточно повернула нашу команду до гри Удоденко, яка набрала 8 очок поспіль, реалізувавши два триочкових.

Рахунок став рівним - усе вирішувалося на останніх хвилинах і нажаль останнє слово було за іспанками. Наші суперниці реалізували свої кидки у кінці матчу, а вирішальні атаки українок навпаки були хибними.

У четвертому турі кваліфікації українська збірна також гратиме на домашньому майданчику. Підопічні Горана Бошковича 14 лютого о 19:00 у київському Палаці спорту протистоятимуть збірній Нідерландів.

ЄвроБаскет-2019

Групова стадія

3-й тур

Україна – Іспанія - 68:72 (21:15, 14:23, 18:19, 15:15)

Україна: Удоденко 21 + 10 підбирань - 8 втрат, Ягупова 20, Ольховик 12, Радулович 9, Білоцерківська 2 - старт, Науменко 2 + 5 передач, 2 - 6 втрат, Яцковець 0