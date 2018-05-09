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    Калюжна та Олефіренко – найкращі легкоатлети квітня в Україні

    Визначено найкращих легкоатлетів місяця
    Завершилося голосування по визначенню найкращих легкоатлетів квітня в Україні. Про це повідомляє прес-служба Федерації легкої атлетики України. У чоловіків перемогу у голосуванні здобув Ігор Олефіренко, який посів 11-е місце на престижному Лондонському марафоні IAAF Gold Label Road Races з результатом 2:15.06. Серед жінок поза конкуренцією була
    • Сьогодні, 10:57
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    Ігор Олефіренко та Вікторія Калюжна
    Ігор Олефіренко та Вікторія Калюжна

    Визначено найкращих легкоатлетів місяця

    Завершилося голосування по визначенню найкращих легкоатлетів квітня в Україні.

    Про це повідомляє прес-служба Федерації легкої атлетики України.

    У чоловіків перемогу у голосуванні здобув Ігор Олефіренко, який посів 11-е місце на престижному Лондонському марафоні IAAF Gold Label Road Races з результатом 2:15.06.

    Серед жінок поза конкуренцією була Вікторія Калюжна – на її рахунку у квітні перемоги на командному чемпіонаті України з бігу на 10000 метрів у Вінниці (33.42,22) та на Київському півмарафоні IAAF Bronze Label Road Races (1:13.43).

    Нагадаємо, опитування традиційно проводиться серед членів Ради ФЛАУ, представників ЗМІ та вболівальників.

    Голоси кожної з груп при підведенні підсумків враховувалися як третина усіх голосів.

    легка атлетика
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