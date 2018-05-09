Калюжна та Олефіренко – найкращі легкоатлети квітня в Україні

Визначено найкращих легкоатлетів місяця

Завершилося голосування по визначенню найкращих легкоатлетів квітня в Україні. Про це повідомляє прес-служба Федерації легкої атлетики України. У чоловіків перемогу у голосуванні здобув Ігор Олефіренко, який посів 11-е місце на престижному Лондонському марафоні IAAF Gold Label Road Races з результатом 2:15.06. Серед жінок поза конкуренцією була



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ігор Олефіренко та Вікторія Калюжна

Визначено найкращих легкоатлетів місяця

Завершилося голосування по визначенню найкращих легкоатлетів квітня в Україні.

Про це повідомляє прес-служба Федерації легкої атлетики України.

У чоловіків перемогу у голосуванні здобув Ігор Олефіренко, який посів 11-е місце на престижному Лондонському марафоні IAAF Gold Label Road Races з результатом 2:15.06.

Серед жінок поза конкуренцією була Вікторія Калюжна – на її рахунку у квітні перемоги на командному чемпіонаті України з бігу на 10000 метрів у Вінниці (33.42,22) та на Київському півмарафоні IAAF Bronze Label Road Races (1:13.43).

Нагадаємо, опитування традиційно проводиться серед членів Ради ФЛАУ, представників ЗМІ та вболівальників.

Голоси кожної з груп при підведенні підсумків враховувалися як третина усіх голосів.