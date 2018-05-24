Капітан «Шахтаря» Дарійо Срна підписав контракт з грецьким ПАОКом - джерело

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Дарійо Срна. Фото ФК «Шахтар»

Стверджується, що сторони вже дійшли згоди

Дарійо Срна у середу, 23 травня, підписав контракт з грецьким ПАОКом.

Угода з клубом із Салонік, як стверджує FootBoom, передбачає схему 1+1.

Дарійо проведе у новому клубі сезон, і якщо сторони залишаться задоволені співпрацею, договір буде продовжено ще на один рік.

Зарплата Даріо у ПАОКу складе близько 500 000 євро в рік.

Нагадаємо, Срна відбуває дискваліфікацію за вживання допінгу, яка закінчиться у серпні 2018 року.

Цього літа у хорватського захисника завершується термін контракту із «Шахтарем», і Рінат Ахметов не захотів продовжувати контракт з легендою донецького клубу.

Раніше спортивний директор грецького ПАОКа Любош Міхел підтвердив про приїзд Дарійо у Салоніки.

«Я можу підтвердити факт переговорів з Дарійо Срною. Поки що мені складно сказати, чим вони закінчаться. Більше деталей щодо переговорів зі Срною з'являться пізніше», - зазначив Міхел.

Таким чином, за даними видання, сторони дійшли згоди.