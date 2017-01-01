«Карпати» готували трансфери одразу кількох гравців збірної України

Втім, на думку екс-тренера львівського клубу, ці переходи відбулися через незрозумілі дії менеджменту команди

Львівські «Карпати» могли придбати кілька футболістів, що зараз викликаються до національної збірної України. Про це заявив екс-тренер львівського клубу Сергій Зайцев, якого нещодавно звільнили з цієї посади. На його думку ці переходи не відбулися через незрозумілі дії менеджменту «Карпат» в особі Даріо



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Сергій Зайцев

Втім, на думку екс-тренера львівського клубу, ці переходи відбулися через незрозумілі дії менеджменту команди

Львівські «Карпати» могли придбати кілька футболістів, що зараз викликаються до національної збірної України.

Про це заявив екс-тренер львівського клубу Сергій Зайцев, якого нещодавно звільнили з цієї посади.

На його думку ці переходи не відбулися через незрозумілі дії менеджменту «Карпат» в особі Даріо Друді і інших іспанських спеціалістів.

«Ми готували трансфери хлопців, які зараз вже грають в національній збірній. Це Коломоєць, Шабанов, хотіли взяти Шарпара і Матвієнка і ще ряд футболістів, але як з'ясувалося, вони за менталітетом нам не підходили», - сказав Зайцев.

Джерело: ua-football.com