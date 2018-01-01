«Карпати» підписали двох колумбійських форвардів
- Сьогодні, 15:53
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Футболісти вже приєдналися до команди на зборах в Туреччині.
Колумбійські нападники Маурісіо Кортес і Джонатан Бедойя продовжать кар'єру в «Карпатах».
З футболістами вже підписані контракти, деталі яких не повідомляються.
Форварди вже приєдналися до команди на зборах в Туреччині.
Останнім клубом 20-річного Кортеса був колумбійський «Ла-Екідад», за який він в поточному сезоні провів 10 матчів, але не зміг відзначитися результативними діями.
Також він грав за колумбійський «Індепендьєнте Медельїн».
21-річний Джонатан Бедойя грав у складі молодіжної команди «Еспаньола», а також проходив збори з основною командою.
Карпати підписали двох колумбійських нападників. Маурісіо Кортес та Джонатан Бедойя вже у таборі команди на зборах в Туреччині. pic.twitter.com/uOnDWqAt6Z— FC Karpaty Lviv (@FCKarpatyLviv) 31 января 2018 г.