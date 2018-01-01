«Карпати» підписали двох колумбійських форвардів

Футболісти вже приєдналися до команди на зборах в Туреччині.

Колумбійські нападники Маурісіо Кортес і Джонатан Бедойя продовжать кар'єру в «Карпатах». З футболістами вже підписані контракти, деталі яких не повідомляються. Форварди вже приєдналися до команди на зборах в Туреччині. Останнім клубом 20-річного Кортеса був колумбійський «Ла-Екідад», за який він в поточному сезоні провів



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Фото: Твіттер Карпат

Футболісти вже приєдналися до команди на зборах в Туреччині.

Колумбійські нападники Маурісіо Кортес і Джонатан Бедойя продовжать кар'єру в «Карпатах».

З футболістами вже підписані контракти, деталі яких не повідомляються.

Форварди вже приєдналися до команди на зборах в Туреччині.

Останнім клубом 20-річного Кортеса був колумбійський «Ла-Екідад», за який він в поточному сезоні провів 10 матчів, але не зміг відзначитися результативними діями.

Також він грав за колумбійський «Індепендьєнте Медельїн».

21-річний Джонатан Бедойя грав у складі молодіжної команди «Еспаньола», а також проходив збори з основною командою.