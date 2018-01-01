«Карпати» повернули до себе опорного півзахисника

Гравець на правах оренди виступав за «Рух»

До «Карпат» повертається півзахисник Назар Вербний. Про це повідомив офіційний сайт львівського клубу. Винниківський «Рух», який виступає в першій лізі, вирішив не подовжувати договір оренди з опорним хавбеком Назаром Вербним. Щодо іншого орендованого у «Карпат» гравця - Максима Грися, то «Рух»