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    «Карпати» повернули до себе опорного півзахисника

    Гравець на правах оренди виступав за «Рух»
    До «Карпат» повертається півзахисник Назар Вербний. Про це повідомив офіційний сайт львівського клубу. Винниківський «Рух», який виступає в першій лізі, вирішив не подовжувати договір оренди з опорним хавбеком Назаром Вербним. Щодо іншого орендованого у «Карпат» гравця - Максима Грися, то «Рух»
    • Сьогодні, 20:59
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    Назар Вербний. Фото: ФК Карпати
    Назар Вербний. Фото: ФК Карпати

    Гравець на правах оренди виступав за «Рух»

    До «Карпат» повертається півзахисник Назар Вербний.

    Про це повідомив офіційний сайт львівського клубу.

    Винниківський «Рух», який виступає в першій лізі, вирішив не подовжувати договір оренди з опорним хавбеком Назаром Вербним.

    Щодо іншого орендованого у «Карпат» гравця - Максима Грися, то «Рух» зміг досягнути із львівським клубом домовленості про продовження орендної угоди.

    Таким чином, Максим Грисьо виступатиме у складі винниківської команди до літа 2018-го.

    Нагадаємо, у цьому сезоні Вербний провів за «Рух» 10 поєдинків, у яких відзначився трьома голами (два з пенальті), а Грисьо взяв участь в 11 матчах Першої ліги, в яких результативними діями не відзначався.

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