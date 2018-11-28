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    «Карпати» залишилися без головного тренера

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    Жозе Мораїш - «Карпати» залишилися без головного тренера
    Жозе Мораїш
    Фото: ФК Карпати

    Жозе Мораїш припинив співпрацю з львівським клубом

    Головний тренер «Карпат» Жозе Мораїш припинив співпрацю з львівським клубом.

    Про намір подати у відставку португальський фахівець повідомив ще минулого тижня, але клуб йому відмовив.

    Фахівець скористався опцією викупу власного контракту.

    До матчів з «Арсеналом-Київ» і «Динамо» команду готуватиме в.о. головного тренера Олег Бойчишин, а допомагати йому будуть Олександр Чижевський та Роман Гнатів.

    За інформацією ЗМІ, суму відступних за тренера виплатив клуб з Республіки Корея.

    Мораїш очолив «Карпати» в серпні цього року.

    Під його керівництвом львів'яни зіграли 12 матчів в УПЛ, в яких здобули 3 перемоги, 3 нічиїх і 6 поразок.

    Після 16 турів «Карпати» займають 10-е місце в турнірній таблиці УПЛ.

    У Кубку України підопічні португальця вибили «Суми» (3:0) і «Черкащину-Академію» (1:0).

    Джерело: Sportarena.com

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