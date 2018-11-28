«Карпати» залишилися без головного тренера
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Жозе Мораїш припинив співпрацю з львівським клубом
Головний тренер «Карпат» Жозе Мораїш припинив співпрацю з львівським клубом.
Про намір подати у відставку португальський фахівець повідомив ще минулого тижня, але клуб йому відмовив.
Фахівець скористався опцією викупу власного контракту.
До матчів з «Арсеналом-Київ» і «Динамо» команду готуватиме в.о. головного тренера Олег Бойчишин, а допомагати йому будуть Олександр Чижевський та Роман Гнатів.
За інформацією ЗМІ, суму відступних за тренера виплатив клуб з Республіки Корея.
Мораїш очолив «Карпати» в серпні цього року.
Під його керівництвом львів'яни зіграли 12 матчів в УПЛ, в яких здобули 3 перемоги, 3 нічиїх і 6 поразок.
Після 16 турів «Карпати» займають 10-е місце в турнірній таблиці УПЛ.
У Кубку України підопічні португальця вибили «Суми» (3:0) і «Черкащину-Академію» (1:0).
Джерело: Sportarena.com