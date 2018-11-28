«Карпати» залишилися без головного тренера



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Жозе Мораїш Фото: ФК Карпати

Жозе Мораїш припинив співпрацю з львівським клубом

Головний тренер «Карпат» Жозе Мораїш припинив співпрацю з львівським клубом.

Про намір подати у відставку португальський фахівець повідомив ще минулого тижня, але клуб йому відмовив.

Фахівець скористався опцією викупу власного контракту.

До матчів з «Арсеналом-Київ» і «Динамо» команду готуватиме в.о. головного тренера Олег Бойчишин, а допомагати йому будуть Олександр Чижевський та Роман Гнатів.

За інформацією ЗМІ, суму відступних за тренера виплатив клуб з Республіки Корея.

Мораїш очолив «Карпати» в серпні цього року.

Під його керівництвом львів'яни зіграли 12 матчів в УПЛ, в яких здобули 3 перемоги, 3 нічиїх і 6 поразок.

Після 16 турів «Карпати» займають 10-е місце в турнірній таблиці УПЛ.

У Кубку України підопічні португальця вибили «Суми» (3:0) і «Черкащину-Академію» (1:0).

Джерело: Sportarena.com