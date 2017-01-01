«Кельн» звільнив тренера після виїзної нічиєї з «Шальке» Коноплянки
- Сьогодні, 20:43
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Команда вже знайшла собі тимчасового тренера
Головний аутсайдер поточного чемпіонату Німеччини «Кельн» розірвав контракт з головним тренером Петером Штегером, повідомляє офіційний сайт клубу.
Сторони домовилися про розставання без взаємних претензій. Разом зі Штегером у відставку пішов його помічник Манфред Шмід, а команду тимчасово очолив Штефан Рутенбек.
Відзначимо, що контракт 51-річного тренера був розрахований до 2020-го року.
Останньою грою Штегера біля керма «Кельна» став виїзний матч проти «Шальке» Євгена Коноплянки, де «козлам» вдалося зіграти внічию (2: 2). Цей результат приніс лише третє очко команді в чемпіонаті після 14-ти турів.
Джерело: xsport.ua