«Кельн» звільнив тренера після виїзної нічиєї з «Шальке» Коноплянки

Команда вже знайшла собі тимчасового тренера

Головний аутсайдер поточного чемпіонату Німеччини «Кельн» розірвав контракт з головним тренером Петером Штегером, повідомляє офіційний сайт клубу. Сторони домовилися про розставання без взаємних претензій. Разом зі Штегером у відставку пішов його помічник Манфред Шмід, а команду тимчасово очолив Штефан Рутенбек. Відзначимо, що