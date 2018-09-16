  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Кенієць Еліуд Кіпчоґе встановив світовий рекорд у марафонському бігу

    • Розсилка
    Фото взяте з ресурсу&nbsp;nv.ua - Кенієць Еліуд Кіпчоґе встановив світовий рекорд у марафонському бігу
    Фото взяте з ресурсу nv.ua

    Попередній рекорд протримався чотири роки

    Кенійський бігун Еліуд Кіпчоґе у Берліні встановив новий світовий рекорд, пробігши дистанцію за 2 години 1 хвилину і 40 секунд. Про це повідомляє CNN.

    «Було дуже важко бігти останні 17 км, але я до цього готувався. Я біг як Еліуд Кіпчоґе, біг свій власний марафон. Я вірив у підготовку, вірив своїм тренерам»,- прокоментував Кіпчоґе свою перемогу.

    Кіпчоґе поліпшив попереднє досягнення свого співвітчизника Денніса Кіметто 2014 року на 1 хвилину і 17 секунд.

    Примітно, що торік у травні Кіпчоґе подолав марафонську дистанцію на трасі Формули-1 в Італії за 2 години і 25 секунд. Досягнення не зарахували, оскільки перед легкоатлетом їхав автомобіль, що зменшує опір повітря.

    Еліуд є дворазовим чемпіоном світу, срібним і бронзовим медалістом на дистанції 5000 метрів.

    Нагадаємо, марафон являє собою забіг на дистанцію 42 кілометри 195 метрів.

    марафон рекорд
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ