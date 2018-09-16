Кенієць Еліуд Кіпчоґе встановив світовий рекорд у марафонському бігу



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Фото взяте з ресурсу nv.ua

Попередній рекорд протримався чотири роки

Кенійський бігун Еліуд Кіпчоґе у Берліні встановив новий світовий рекорд, пробігши дистанцію за 2 години 1 хвилину і 40 секунд. Про це повідомляє CNN.

«Було дуже важко бігти останні 17 км, але я до цього готувався. Я біг як Еліуд Кіпчоґе, біг свій власний марафон. Я вірив у підготовку, вірив своїм тренерам»,- прокоментував Кіпчоґе свою перемогу.

Кіпчоґе поліпшив попереднє досягнення свого співвітчизника Денніса Кіметто 2014 року на 1 хвилину і 17 секунд.

Примітно, що торік у травні Кіпчоґе подолав марафонську дистанцію на трасі Формули-1 в Італії за 2 години і 25 секунд. Досягнення не зарахували, оскільки перед легкоатлетом їхав автомобіль, що зменшує опір повітря.

Еліуд є дворазовим чемпіоном світу, срібним і бронзовим медалістом на дистанції 5000 метрів.

Нагадаємо, марафон являє собою забіг на дистанцію 42 кілометри 195 метрів.