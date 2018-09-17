Кенійського легкоатлета під час марафону збив автомобіль



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Фото взяте з ресурсу sportsdaily.ru

Лідера напівмарафону незадовго до фінішу зупинило ДТП

Кенійський легкоатлет Джозеф Кіпроно Кіптум не зміг завершити напівмарафон у Медельїні (Колумбія) через ДТП. 30-річного Кіпроно неподалік від фінішної лінії збив автомобіль. У цей момент Кіпроно лідирував у забігу.

Спортсмену надали медичну допомогу беспосередньо біля траси, після чого доставили у лікарню. У кенійського легкоатлета були діагностовані забої і порізи, його стан не викликає занепокоєння.

Повідомляється, що водій автомобіля проігнорував вимоги дорожніх знаків і виїхав на дорогу, по якій бігли марафонці. Переможцем забігу став інший кенієць Даніель Муінді Мутеті, що подолав дистанцію за 1 годину 3 хвилини і 45 секунд.

Цікаво, що Кіпроно ставав переможцем напівмарафону у Медельїні у 2015 році.

Кілька років тому американський легкоатлет Торріні Лоуренс загинув у ДТП, яке сталося в штаті Флорида. 25-річного бігуна на 400-метрівці з бар'єрами збила фура у той момент, коли спортсмен телефонував. Торріні зупинився на узбіччі після того, як у машини лопнуло колесо.

Джерело: segodnya.ua