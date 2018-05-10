Керівники Формули-1 хочуть відмовитися від штрафів на стартовій решітці



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Відбутися це має у 2021 році

У новому регламенті 2021 року керівництво Ф1 прагне позбутися штрафів, що пересувають гонщиків назад на стартовій решітці.

Чинний регламент Формули-1 передбачає покарання у вигляді втрати стартових позицій за найрізноманітніші порушення – від зіткнень на трасі до позачергової заміни компонентів силової установки та коробки передач.

Це ускладнює формування стартової решітки та призводить до ситуацій, коли вона має мало спільного з результатами кваліфікації.

Гоночний директор Ф1 Чарлі Вайтінг вважає, що нинішня система потребує зміни, і керівництво серії прагне реалізувати їх до 2021 року, коли чемпіонат перейде на новий регламент.

Одним із кроків у цьому напрямку міг би стати інший підхід до замін коробок передач. Наразі у Формулі-1 діє правило, згідно з яким кожен пілот має провести шість Гран Прі, використовуючи одну коробку передач.

Якщо команда з будь-якої причини – наприклад, через поломку або аварію під час вільної практики або кваліфікації – вирішить замінити її раніше, то пілот отримає штраф і втратить п'ять позицій на стартовій решітці найближчої гонки.

Ідея полягає у тому, щоб з 2021-го замість обмеження за кількістю пройдених Гран Прі встановити нормативну кількість коробок передач на один сезон – за таким же принципом, який зараз застосовується до використання елементів силової установки.

Очікується, що завдяки такому підходу кількість штрафів зменшиться, оскільки команди зможуть планувати розподіл коробок передач на сезон та отримають шанс продовжити термін їхньої служби.

Джерело: ua.motorsport.com