Килипко побила рекорд України у приміщенні зі стрибків з жердиною
- Сьогодні, 11:28
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Попередній рекорд України (4,60 м) належав Ганні Шелех
Марина Килипко побила національний рекорд України у приміщенні зі стрибків з жердиною. На змаганнях All Star Perche 2018 у Клермон-Ферран (Франція) вона з першої спроби подолала 4,62 метри.
Про це повідомляє прес-служба Федерації легкої атлетики України.
Після рекордного стрибка Килипко спробувала штурмувати ще й 4,72 метри, проте цього разу планка не встояла.
Попередній рекорд України (4,60 м) належав Ганні Шелех. Його вона встановила 11 лютого 2012 року у Донецьку.
У Франції Килипко посіла четверте місце. Виграла змагання американка Кеті Наготт.
Вона, як і Анжеліка Сідорова, подолала 4,86 м, але випередила її за спробами. Третьою була француженка Ніно Гійом-Ромаран (4,72 м).
У змаганнях чоловіків американець Сем Кендрікс і француз Рено Лавіллені подолали 5,93 метри, але за спробами переможцем став Кендрікс.
Трійку призерів замкнув поляк Павел Войецховськи (5,88 м).
Зазначимо, що 5,88 метрів крім Войцеховськи подолали ще чотири атлети.