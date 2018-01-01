Килипко побила рекорд України у приміщенні зі стрибків з жердиною

Попередній рекорд України (4,60 м) належав Ганні Шелех

Марина Килипко побила національний рекорд України у приміщенні зі стрибків з жердиною. На змаганнях All Star Perche 2018 у Клермон-Ферран (Франція) вона з першої спроби подолала 4,62 метри. Про це повідомляє прес-служба Федерації легкої атлетики України. Після рекордного стрибка Килипко спробувала штурмувати ще й 4,72 метри, проте цього разу



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Марина Килипко. Фото: Getty Images

Попередній рекорд України (4,60 м) належав Ганні Шелех

Марина Килипко побила національний рекорд України у приміщенні зі стрибків з жердиною. На змаганнях All Star Perche 2018 у Клермон-Ферран (Франція) вона з першої спроби подолала 4,62 метри.

Про це повідомляє прес-служба Федерації легкої атлетики України.

Після рекордного стрибка Килипко спробувала штурмувати ще й 4,72 метри, проте цього разу планка не встояла.

Попередній рекорд України (4,60 м) належав Ганні Шелех. Його вона встановила 11 лютого 2012 року у Донецьку.



У Франції Килипко посіла четверте місце. Виграла змагання американка Кеті Наготт.

Вона, як і Анжеліка Сідорова, подолала 4,86 м, але випередила її за спробами. Третьою була француженка Ніно Гійом-Ромаран (4,72 м).



У змаганнях чоловіків американець Сем Кендрікс і француз Рено Лавіллені подолали 5,93 метри, але за спробами переможцем став Кендрікс.

Трійку призерів замкнув поляк Павел Войецховськи (5,88 м).

Зазначимо, що 5,88 метрів крім Войцеховськи подолали ще чотири атлети.