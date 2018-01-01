  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Килипко побила рекорд України у приміщенні зі стрибків з жердиною

    Попередній рекорд України (4,60 м) належав Ганні Шелех
    Марина Килипко побила національний рекорд України у приміщенні зі стрибків з жердиною. На змаганнях All Star Perche 2018 у Клермон-Ферран (Франція) вона з першої спроби подолала 4,62 метри. Про це повідомляє прес-служба Федерації легкої атлетики України. Після рекордного стрибка Килипко спробувала штурмувати ще й 4,72 метри, проте цього разу
    • Сьогодні, 11:28
    • Розсилка
    Марина Килипко. Фото: Getty Images
    Марина Килипко. Фото: Getty Images

    Попередній рекорд України (4,60 м) належав Ганні Шелех

    Марина Килипко побила національний рекорд України у приміщенні зі стрибків з жердиною. На змаганнях All Star Perche 2018 у Клермон-Ферран (Франція) вона з першої спроби подолала 4,62 метри.

    Про це повідомляє прес-служба Федерації легкої атлетики України.

    Після рекордного стрибка Килипко спробувала штурмувати ще й 4,72 метри, проте цього разу планка не встояла.

    Попередній рекорд України (4,60 м) належав Ганні Шелех. Його вона встановила 11 лютого 2012 року у Донецьку.

    У Франції Килипко посіла четверте місце. Виграла змагання американка Кеті Наготт.

    Вона, як і Анжеліка Сідорова, подолала 4,86 м, але випередила її за спробами. Третьою була француженка Ніно Гійом-Ромаран (4,72 м).

    У змаганнях чоловіків американець Сем Кендрікс і француз Рено Лавіллені подолали 5,93 метри, але за спробами переможцем став Кендрікс.

    Трійку призерів замкнув поляк Павел Войецховськи (5,88 м).

    Зазначимо, що 5,88 метрів крім Войцеховськи подолали ще чотири атлети.

    легка атлетика
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ