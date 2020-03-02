Класіко: «Реал» на класі перемагає «Барселону»



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Головний матч клубного сезону виправдав всі сподівання та задав тренди у світовому футбол

Мадрид. Стадіон "Сантьяго Бернабеу"

"Реал" - "Барселона" 2:0

Голи: Вінісіус Жуніор 71, Маріано 90+2

"Реал": Тібо Куртуа - Даніель Карвахаль, Серхіо Рамос, Рафаель Варан, Тоні Кроос, Карім Бензема (Маріано 90+1), Марсело, Карлос Каземіро, Федеріко Вальверде (Лукас Васкес 86), Іско (Лука Модріч 79), Вінісіус Жуніор

"Барселона": Марк-Андре тер Штеген - Нелсон Семеду, Херард Піке, Серхіо Бускетс, Артур Рамос (Іван Ракітіч 81), Ліонель Мессі, Антуан Грізманн (Анссумане Фаті 81), Хорді Альба, Френкі де Йонг, Артуро Відаль (Мартін Брайтвейт 69), Самуель Юмтіті

Попередження: Вінісіус Жуніор 10, Даніель Карвахаль 19 - Хорді Альба 19, Ліонель Мессі 85

Перший тайм у команд пішов на оглядини. «Реал» змінив свою стратегію на домашні Класіко й відмовився від гри першим номером. «Барселона» м’ячем заволоділа, але не дуже розуміла - для чого. Перший удар в площину воріт гості завдали лише на 30-й хвилині (Мессі). Після цього каталонці почали грати сміливіше біля штрафної гостей й мали забивать, але шоразу рятував Куртуа. Найкращий шанс забити мав той самий Мессі.

У другому таймі гра змінилась - «Реал» додав у всьому - пресингу, роботі флангів та бажанні. Мадридці раз разом створювали моменти на контратаках, особливо виблискував юний Вінісіус, але доволі довго у вирішальній фазі йому не щастило.

Кількість перейшла у якість на 70-й хвилині. Пас Тоні Крооса на лівий фланг атаки - Вінісіус прорвався у штрафну під гострим кутом й пробив - м’яч рікошетом від Піке влетів у ближний кут воріт, який думав, що прикриває Тер Штеген. 1:0 - і «Реал» знову створював моменти, відповідала й «Барселона», але всі ці спроби читав захист господарів. Гості ж атакували для годиться, але ніякого плану Б у них не було. Апофеозом беспорадності «Барселони» стала жовта для Мессі. Це було схоже на білий прапор.

Вже у доданий час «Реал» остаточно поховав каталонців - це зробив забутий усіма Маріано, який кілька секунд тому вийшов на заміну в свожму першому матчі за «Реал» в Примері. Свіжий форвард отримав пас у центрі поля - поролетів по правому флангу й з гострого кута встановив остаточний рахунок

2:0 - Зідан розібрав Кікє Сет'єна - «Барселона» програє Класіко у Мадриді, а «Реал» абсолютно по грі бере три очки й повертається на вершину турнірної таблиці. Проте, перевага у один бал (56 очок проти 55) швидше психологічна, втім, у таких випадках дрібниць бути не може.