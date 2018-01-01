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    Колишній футболіст «Динамо» поїхав на заробітки до Росії

    Віталій Федорів спробує свої сили у команді другої за силою ліги країни-агресора
    Український захисник Віталій Федорів може продовжити кар'єру у чемпіонаті Росії. 30-річний футболіст знаходиться на перегляді у клубі «Олімпієць» з Нижнього Новгорода, який виступає у другій за силою російській лізі. Ця команда після 25-ти турів займає 12-те місце. Усього у першій російській лізі виступає 20 клубів. Віталій Федорів
    • Сьогодні, 19:53
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    Віталій Федорів
    Віталій Федорів

    Віталій Федорів спробує свої сили у команді другої за силою ліги країни-агресора

    Український захисник Віталій Федорів може продовжити кар'єру у чемпіонаті Росії.

    30-річний футболіст знаходиться на перегляді у клубі «Олімпієць» з Нижнього Новгорода, який виступає у другій за силою російській лізі.

    Ця команда після 25-ти турів займає 12-те місце. Усього у першій російській лізі виступає 20 клубів.

    Віталій Федорів покинув у зимове трансферне вікно донецький «Олімпік».

    Раніше українські ЗМІ поширили інформацію про те, що Федорів може перейти у «Геліос» разом Едмаром, Папою Гуйє, Денисом Олійником і Павлом Ксьонзом.

    Але, як стверджує джерело, ця інформація у підсумку не підтвердилася.

    Федорів починав футбольне навчання у «ВПУ-21» (Івано-Франківськ), після чого переїхав у «РВУФК» (Київ).

    Виступав за фарм-клуби київського «Динамо» («Динамо-3» та «Динамо-2»), провів п’ять ігор за основну команду клубу, був володарем суперкубка України 2017 року (тоді проти «Шахтаря» відіграв усі 90 хвилин).

    Віталій уже грав у Росії – з 2008 по 2011 роки за «Амкар». Також виступав за «Кривбас», «Говерлу» та латвійський «Спартакс».

    Джерело: Footboom

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