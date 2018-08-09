Колишній нападник «Карпат» став одноклубником Ярмоленка у «Вест Гемі»
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У 2013 році гравець перебував на правах оренди в «Динамо»
Форвард «Арсенала» Лукас Перес став гравцем «Вест Гема».
29-річний гравець підписав контракт на три сезони.
Про суму угоди не повідомляється, але за інформацією Daily Mail трансфер Переса обійшовся «Вест Гему» в 10 млн фунтів.
У 2016 році іспанець перейшов з «Депортиво» в «Арсенал».
Сезон-2017/18 він провів в оренді в клубі з Ла-Коруньї.
З 2011 по 2014 рік Лукас Перес виступав за «Карпати».
У 2013 році перебував на правах оренди в «Динамо», але за київський клуб так і не зіграв.
#WelcomeLucas pic.twitter.com/NRY01KtfMa— West Ham United (@WestHamUtd) 9 августа 2018 г.
Нагадаємо, що «Вест Гем» проводить активну трансферну кампанію. «молотобойці» вже побили свій трансферний рекорд.
Також до команди приєднався лідер збірної України Андрій Ярмоленко.
Джерело: ua.tribuna.com