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    Колишній нападник «Карпат» став одноклубником Ярмоленка у «Вест Гемі»

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    Лукас Перес. Фото: ФК Вест Гем - Колишній нападник «Карпат» став одноклубником Ярмоленка у «Вест Гемі»
    Лукас Перес. Фото: ФК Вест Гем

    У 2013 році гравець перебував на правах оренди в «Динамо»

    Форвард «Арсенала» Лукас Перес став гравцем «Вест Гема».

    29-річний гравець підписав контракт на три сезони.

    Про суму угоди не повідомляється, але за інформацією Daily Mail трансфер Переса обійшовся «Вест Гему» в 10 млн фунтів.

    У 2016 році іспанець перейшов з «Депортиво» в «Арсенал».

    Сезон-2017/18 він провів в оренді в клубі з Ла-Коруньї.

    З 2011 по 2014 рік Лукас Перес виступав за «Карпати».

    У 2013 році перебував на правах оренди в «Динамо», але за київський клуб так і не зіграв.

    Нагадаємо, що «Вест Гем» проводить активну трансферну кампанію. «молотобойці» вже побили свій трансферний рекорд.

    Також до команди приєднався лідер збірної України Андрій Ярмоленко.

    Джерело: ua.tribuna.com

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Андрій Ярмоленко
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