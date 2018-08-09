Колишній нападник «Карпат» став одноклубником Ярмоленка у «Вест Гемі»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Лукас Перес. Фото: ФК Вест Гем

У 2013 році гравець перебував на правах оренди в «Динамо»

Форвард «Арсенала» Лукас Перес став гравцем «Вест Гема».

29-річний гравець підписав контракт на три сезони.

Про суму угоди не повідомляється, але за інформацією Daily Mail трансфер Переса обійшовся «Вест Гему» в 10 млн фунтів.

У 2016 році іспанець перейшов з «Депортиво» в «Арсенал».

Сезон-2017/18 він провів в оренді в клубі з Ла-Коруньї.

З 2011 по 2014 рік Лукас Перес виступав за «Карпати».

У 2013 році перебував на правах оренди в «Динамо», але за київський клуб так і не зіграв.

Нагадаємо, що «Вест Гем» проводить активну трансферну кампанію. «молотобойці» вже побили свій трансферний рекорд.

Також до команди приєднався лідер збірної України Андрій Ярмоленко.

Джерело: ua.tribuna.com