Колишній пілот Формули-1 розповів, чому нинішні перегони перетворились на посміховисько



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Ярно Труллі

Ярно Труллі різко висловився щодо нинішніх справ у Формулі-1

Колишній пілот Формули-1 італієць Ярно Труллі розповів, чим його не влаштовує сучасна Ф1, і хто, на його думку, має більші шанси на перемогу у цьогорічному чемпіонаті.

За період із 1997 по 2011 роки Труллі виступав за такі команди Формули-1 як Minardi, Prost, Jordan, Renault, Toyota, Lotus Racing і Team Lotus, один раз переміг та 11 разів піднявся на подіум.

Час від часу він висловлює свою думку про події, і цього разу для блогу відомого італійського журналіста Лео Турріні Ярно розповів, що думає про перспективи Ferrari у чемпіонаті та про прикрі зміни у Ф1 порівняно з тим, що було за часи його виступів.

«Льюїс Хемілтон завжди виступав переконливо, але зазвичай щось йшло не так. Цього разу він не зробив жодної помилки. Із сумом кажу, що він виступає краще за Себастьяна Феттеля. Мрія Ferrari знову зникає», - сказав італієць.

Також Труллі був вражений різницею між кваліфікаційним часом, якого досягають сучасні машини, та часом кола у гонці Гран Прі Сінгапуру, і вважає, що раніше у Ф1 було більше боротьби, і ті його колишні суперники по трасі, які досі виступають у Гран Прі, мають бути засмучені через усі теперішні обмеження.

«На що перетворилася Формула-1? Чи хтось помітив, що у Сінгапурі пілоти були на 10-12 секунд на колі повільніші за час поулу? Це абсурд, це смішно. Уявляю, яке обурення мають відчувати такі пілоти як Кімі, Фернандо, Льюїс та Себ, бо ж вони знали Ф1, яка була справжньою Ф1, тією Ф1, де атакували від старту до фінішу», - сказав він.

«Тепер потрібно піклуватись про споживання пального, стан шин і тому подібні речі. Якщо швидко не вжити заходів, це викривлення Ф1 загрожуватиме стати незворотним. Я відчуваю це серцем, тому що люблю цей світ, що був більшою частиною мого життя. Який жаль», - підсумував Труллі.

Джерело: ua.Motorsport.com