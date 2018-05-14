Колишній тренер Ярмоленка очолив французький «ПСЖ»
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Томас Тухель. Фото «ПСЖ»
Томас Тухель отримав новий виклик у своїй кар'єрі
Колишній головний тренер «Майнца» та дортмундської «Боруссії» Томас Тухель очолив «ПСЖ».
Про це повідомляє офіційний сайт паризького клубу.
З ним підписано дворічний контракт.
Німецький фахівець змінив на цій посаді Унаї Емері, з яким парижани завоювали сім трофеїв на внутрішній арені.
Тухель став 27-м головним тренером в історії «ПСЖ».
Le @PSG_inside est heureux d’annoncer l’arrivée de Thomas Tuchel au poste d’entraîneur de l’équipe professionnelle !— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) 14 травня 2018 р.
Le technicien allemand a signé un contrat de deux ans avec le club champion de France
Нагадаємо, що за дортмундську «Боруссію» виступає український футболіст Андрій Ярмоленко.