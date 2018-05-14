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    Колишній тренер Ярмоленка очолив французький «ПСЖ»

    • Сьогодні, 19:10
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    Томас Тухель. Фото &laquo;ПСЖ&raquo;
    Томас Тухель. Фото «ПСЖ»

    Томас Тухель отримав новий виклик у своїй кар'єрі

    Колишній головний тренер «Майнца» та дортмундської «Боруссії» Томас Тухель очолив «ПСЖ».

    Про це повідомляє офіційний сайт паризького клубу.

    З ним підписано дворічний контракт.

    Німецький фахівець змінив на цій посаді Унаї Емері, з яким парижани завоювали сім трофеїв на внутрішній арені.

    Тухель став 27-м головним тренером в історії «ПСЖ».

    Нагадаємо, що за дортмундську «Боруссію» виступає український футболіст Андрій Ярмоленко.

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