Колишній тренер збірної Канади засуджений до 12-ти років за зґвалтування
- Сьогодні, 21:39
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Бертрана Шаре визнали винним у домаганнях, зґвалтуваннях і заподіянні шкоди здоров'ю
Суд провінції Квебек засудив екс-тренера жіночої національної команди Канади з гірських лиж до 12-ти років тюремного ув'язнення.
Бертрана Шаре визнали винним у сексуальному насильстві над юними спортсменками, передає CBC.
Суд встановив, що жертвами тренера стали дев'ять спортсменок віком від 12-ти до 19-ти років.
Одній 15-річній гірськолижниці через Шаре довелося зробити аборт.
52-річний колишній тренер збірної Канади був визнаний винним по 37 пунктам звинувачення.
Зокрема, мова йшла про домаганнях, зґвалтуваннях і заподіянні шкоди здоров'ю, інформують ЗМІ.
Бертран Шаре скоював злочини у період між 1991 і 1998 роками. Його заарештували у 2015-му.
Максимальне покарання, яке загрожувало екс-тренеру, – 14 років. Але його адвокат наполягав на меншому терміні – від чотирьох до шести років.
У підсумку суд засудив його до 12-ти років позбавлення волі.