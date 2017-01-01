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    Колишній тренер збірної Канади засуджений до 12-ти років за зґвалтування

    Бертрана Шаре визнали винним у домаганнях, зґвалтуваннях і заподіянні шкоди здоров'ю
    Суд провінції Квебек засудив екс-тренера жіночої національної команди Канади з гірських лиж до 12-ти років тюремного ув'язнення. Бертрана Шаре визнали винним у сексуальному насильстві над юними спортсменками, передає CBC. Суд встановив, що жертвами тренера стали дев'ять спортсменок віком від 12-ти до 19-ти років. Одній 15-річній гірськолижниці
    • Сьогодні, 21:39
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    Бертран Шаре
    Бертран Шаре

    Бертрана Шаре визнали винним у домаганнях, зґвалтуваннях і заподіянні шкоди здоров'ю

    Суд провінції Квебек засудив екс-тренера жіночої національної команди Канади з гірських лиж до 12-ти років тюремного ув'язнення.

    Бертрана Шаре визнали винним у сексуальному насильстві над юними спортсменками, передає CBC.

    Суд встановив, що жертвами тренера стали дев'ять спортсменок віком від 12-ти до 19-ти років.

    Одній 15-річній гірськолижниці через Шаре довелося зробити аборт.

    52-річний колишній тренер збірної Канади був визнаний винним по 37 пунктам звинувачення.

    Зокрема, мова йшла про домаганнях, зґвалтуваннях і заподіянні шкоди здоров'ю, інформують ЗМІ.

    Бертран Шаре скоював злочини у період між 1991 і 1998 роками. Його заарештували у 2015-му.

    Максимальне покарання, яке загрожувало екс-тренеру, – 14 років. Але його адвокат наполягав на меншому терміні – від чотирьох до шести років.

    У підсумку суд засудив його до 12-ти років позбавлення волі.

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