За Аканджі також боролась «Барселона» та «Манчестер Юнайтед»

Захисник збірної Швейцарії Мануель Аканджі може стати партнером Андрія Ярмоленка вже найближчим часом. Центрбек пропустив сьогоднішнє тренування «Базеля» та вирушив у Дортмунд. Як інформує швейцарський Blick, «Боруссія» заплатить за Аканджі 21,5 млн євро, і це буде другий найдорожчий трансфер в історії чемпіонату Швейцарії.



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Мануель Аканджі. Фото: Футбол 24

За Аканджі також боролась «Барселона» та «Манчестер Юнайтед»

Захисник збірної Швейцарії Мануель Аканджі може стати партнером Андрія Ярмоленка вже найближчим часом.

Центрбек пропустив сьогоднішнє тренування «Базеля» та вирушив у Дортмунд. Як інформує швейцарський Blick, «Боруссія» заплатить за Аканджі 21,5 млн євро, і це буде другий найдорожчий трансфер в історії чемпіонату Швейцарії.

Німецький Kicker також підтверджує домовленість про трансфер, але говорить про ціну в 20 мільйонів євро плюс бонуси.

Зазначимо, що за Аканджі також боролась «Барселона», а «Манчестер Юнайтед» досі не втрачає надій підписати 22-річного захисника.

«Боруссія» конче потребує центрального захисника, адже відразу 9 команд Бундесліги пропустили менше голів, ніж команда Ярмоленка в сезоні 2017/18 (24 у 17 матчах).

Джерело: Футбол 24