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    Команда Ярмоленка підсилить захист новим трансфером

    За Аканджі також боролась «Барселона» та «Манчестер Юнайтед»
    Захисник збірної Швейцарії Мануель Аканджі може стати партнером Андрія Ярмоленка вже найближчим часом. Центрбек пропустив сьогоднішнє тренування «Базеля» та вирушив у Дортмунд. Як інформує швейцарський Blick, «Боруссія» заплатить за Аканджі 21,5 млн євро, і це буде другий найдорожчий трансфер в історії чемпіонату Швейцарії.
    • Сьогодні, 20:30
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    Мануель Аканджі. Фото: Футбол 24
    Мануель Аканджі. Фото: Футбол 24

    За Аканджі також боролась «Барселона» та «Манчестер Юнайтед»

    Захисник збірної Швейцарії Мануель Аканджі може стати партнером Андрія Ярмоленка вже найближчим часом.

    Центрбек пропустив сьогоднішнє тренування «Базеля» та вирушив у Дортмунд. Як інформує швейцарський Blick, «Боруссія» заплатить за Аканджі 21,5 млн євро, і це буде другий найдорожчий трансфер в історії чемпіонату Швейцарії.

    Німецький Kicker також підтверджує домовленість про трансфер, але говорить про ціну в 20 мільйонів євро плюс бонуси.

    Зазначимо, що за Аканджі також боролась «Барселона», а «Манчестер Юнайтед» досі не втрачає надій підписати 22-річного захисника.

    «Боруссія» конче потребує центрального захисника, адже відразу 9 команд Бундесліги пропустили менше голів, ніж команда Ярмоленка в сезоні 2017/18 (24 у 17 матчах).

    Джерело: Футбол 24

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